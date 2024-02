Anche Castellammare del Golfo in mostra alla Bit

L’Amministrazione comunale ha illustrato le proprie strategie in vista dell’appuntamento milanese, che si terrà dal 4 al 6 febbraio: “Valorizzare sempre più la virtuosa sinergia tra pubblico e privato”

CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP) – Il Comune è pronto per il ritorno alla Bit, la Borsa internazionale del turismo in programma da domani, domenica 4 febbraio, fino a martedì 6 febbraio a Milano. Per promuovere il territorio saranno presenti gli studenti dell’indirizzo turistico dell’istituto superiore Piersanti Mattarella, l’associazione Albergatori Castellammare-Scopello ed esperti di storia dell’arte.

Castellammare del Golfo alla Bit di Milano

Castellammare del Golfo sarà presente nello spazio di “The Best of Western Sicily” con altri Comuni della provincia aderenti al progetto. Nel Padiglione 3, Stand A21 B32, saranno presentate ai tanti visitatori le bellezze storico artistiche locali, gli itinerari tra mare e montagna e le specialità enogastronomiche.

Le caratteristiche e attrattive turistiche del territorio saranno presentate anche domenica 4 febbraio, alle ore 15,30, nel corso del talk dal titolo “Castellammare del Golfo: una vacanza mille esperienze”, condotto dalla giornalista Valentina Caruso. Saranno presenti il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore al Turismo Mariella Caleca.

Saranno presenti anche gli studenti dell’istituto Mattarella

Al fianco degli amministratori, come accennato, ci saranno gli studenti dell’indirizzo turistico dell’istituto superiore Piersanti Mattarella, che potranno mettere in campo le pratiche sull’accoglienza, la dimestichezza con le lingue e tutte le competenze apprese negli anni di studio. Daranno il loro contributo alla valorizzazione delle peculiarità locali anche l’associazione Albergatori Castellammare-Scopello ed esperti di storia dell’arte e del territorio di Castellammare del Golfo.

“Il nostro obiettivo – hanno dichiarato il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore al Turismo Mariella Caleca – è quello di promuovere sempre di più il nostro ricco territorio con la valorizzazione di tanti segmenti, luoghi naturali e scorci caratteristici, come le scale, antica denominazione araba della nostra città. La partecipazione ad importanti fiere di settore, come la Borsa internazionale del turismo di Milano, consente di far conoscere il nostro ricco patrimonio naturale e culturale nonché le produzioni enogastronomiche e di artigianato locale che intendiamo valorizzare sempre più, in collaborazione con le tante attività di settore per una virtuosa sinergia tra pubblico e privato”.

“Perché Castellammare del Golfo – hanno concluso i due rappresentanti dell’Amministrazione comuale – con una vacanza offre mille esperienze ed è una destinazione turistica attraente da far conoscere”.