A Casteltermini anziani a scuola di digitale

Consegnati gli attestati di partecipazione del progetto realizzato da Comando generale dei Carabinieri e Fondazione Leonardo per le persone desiderose di apprendere nuove tecnologie

CASTELTERMINI (AG) – All’interno dei locali della Biblioteca comunale ha avuto luogo la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al corso “Formazione anziani all’uso del digitale – Diventare cittadino digitale”, che ha avuto tante adesioni da parte di cittadini desiderosi di apprendere le nuove tecnologie.

Il progetto è stato fortemente voluto dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri in collaborazione con Leonardo (Azienda leader nello spazio, sicurezza e difesa) e la Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine, in seguito a un accordo sottoscritto dal comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, dal presidente e dall’amministratore delegato di Leonardo, Luciano Carta e Alessandro Profumo, e dal presidente della Fondazione Leonardo-Civiltà delle macchine, Luciano Violante, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Arma, generale di Corpo d’Armata Teo Luzi.

Come sottolineato dal Comune di Casteltermini, “dal 2020 a oggi è cresciuta la fruizione delle tecnologie digitali da parte delle persone più in là con gli anni. Complice l’isolamento sociale dettato dalla pandemia da Covid-19, molte persone ostili alla tecnologia hanno superato la reticenza verso la Rete e si sono rese conto che usare i social network, le app di messaggistica e i motori di ricerca non è poi così complicato. Una rivoluzione, dunque? Non proprio: anche se i dati sono incoraggianti, il superamento del digital divide tra le generazioni è ancora lontano”.

“La pandemia, infatti – evidenzia il Comune – ha reso più evidenti le disuguaglianze in termini di accesso, utilizzo e appropriazione dei servizi di informazione e telecomunicazione. Inclusione digitale significa inclusione sociale, uguaglianza e pari opportunità”. E il corso che si è concluso da poco anche a Casteltermini ha cercato proprio di colmare questo spazio, creando nuovi cittadini digitali.

“L’Amministrazione – ha commentato il sindaco Gioacchino Nicastro – in rappresentanza di tutta la comunità di Casteltermini, ringrazia tutti coloro i quali hanno contribuito per l’ottima riuscita del corso e ringrazia soprattutto chi, con spirito d’iniziativa e tanta grinta, ha aderito e partecipato al progetto”.