Litiga con la convivente e dà fuoco ai suoi abiti: scatta provvedimento per un uomo nel Trapanese

Divieto di avvicinamento e allontanamento dalla casa familiare per un 30enne.

Ancora episodi di maltrattamenti e violenza in famiglia in Sicilia: a Castelvetrano, in provincia di Trapani, un uomo – al culmine di una lite – avrebbe dato fuoco agli abiti della convivente.

Dà fuoco agli abiti della convivente, misura a Castelvetrano

I carabinieri della stazione di Santa Ninfa hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa dal tribunale di Sciacca nei confronti di 30enne del luogo (gravato da pregiudizi di polizia) per il reato di maltrattamenti contro familiari conviventi.

L’odierno provvedimento scaturisce dalle risultanze investigative dei carabinieri di Santa Ninfa, pienamente condivise dall’autorità giudiziaria, che hanno documentato i reiterati maltrattamenti nei confronti della compagna convivente. In particolare, nell’ultimo grave episodio, avvenuto pochi giorni addietro a seguito di una lite per futili motivi, l’uomo avrebbe preso abiti e vestiti della donna e gli avrebbe dato fuoco.

Immagine di repertorio