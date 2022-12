Pista ciclabile a Castelvetrano, un sogno che diventa realtà

La pista coinvolge comuni di grande valenza turistica e costerà più di un milione e 870 mila euro. A breve la gara per l’affidamento dei lavori per la realizzazione

L’idea di mobilità sostenibile sta prendendo sempre più piede, così diventa concreto il traguardo della realizzazione della pista ciclabile a Castelvetrano.

Si tratta del progetto Ciclovia della Sicilia Occidentale, finanziata nell’ambito del programma PO FESR 20/4/2020 Agenda Urbana – Asse prioritario 4 – Azione 4.6.4 per l’attuazione della strategia di “Sviluppo delle Infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale”, che coinvolge le città di Marsala, Trapani, Erice, Mazara del Vallo e, come già detto, Castelvetrano.

Sviluppo urbano sostenibile per il territorio di Castelvetrano

Per la realizzazione delle piste ciclabili, il Comune di Castelvetrano ha partecipato all’avviso dell’Autorità Urbana con tre interventi: “Collegamento zona Commerciale di Castelvetrano con la frazione di Marinella di Selinunte”; “Collegamento tra il Centro Urbano di Triscina con il Parco Archeologico di Selinunte”; “Collegamento tra il Centro Urbano con la zona Trinità di Delia”.

Proprio nei giorni scorsi, sono state pubblicate le determine per l’affidamento dei lavori e l’approvazione dello schema di bando di gara, analizzato anche dalla Giunta Municipale, per la ciclovia da Triscina verso il parco Archeologico di Selinunte per cui è previsto un importo di lavoro di €980.000,00 e per quella che collegherà il centro urbano di Castelvetrano alla zona Trinità di Delia per cui si stima un importo di lavoro di €890.627,91.

“Le ciclovie rappresentano spazi vitali per il nostro Comune, consentendo una svolta logistica ed infrastrutturale, nel percorso di ammodernamento e sviluppo sostenibile del territorio”, ha affermato il Sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano.

Obiettivo: decongestionare il traffico e coinvolgere il settore turistico

“Presto saranno bandite le gare d’appalto”, dichiara il primo cittadino, orgoglioso di comunicare di aver avviato l’iter del progetto Ciclovia della Sicilia Occidentale.

“L’obiettivo che – continua il Sindaco Alfano – ci siamo posti con questo progetto è quello di decongestionare il traffico verso le borgate marinare, che senz’altro sono delle mete turistiche per eccellenza, anche per la presenza del Parco archeologico più grande d’Europa e delle nostre meravigliose spiagge, incentivando sempre più la mobilità urbana sostenibile, attraverso la ciclovia, per vivere quotidianamente in una città a misura di cittadino”.

Un sogno che si è concretizzato, puntando sulla mobilità sostenibile, e che coinvolge comuni di enorme valenza turistica.

“Sarà possibile promuovere e inserire la Città di Castelvetrano, tra i percorsi del cicloturismo, coinvolgendo anche l’indotto del settore turistico”, ha commentato il Sindaco Enzo Alfano.

La ciclabile consentirà, dunque, di pedalare in un angolo di Sicilia ammirando il panorama paesaggistico, che per il suo valore può essere valorizzato anche turisticamente.

Noemi Randazzo