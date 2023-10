Lite in famiglia rischia di trasformarsi in tragedia: la polizia salva 19enne

Una giovane è stata salvata dalla Polizia di Catania. La scorsa notte due agenti erano stati contattati per una lite in famiglia.

Una giovane è stata salvata dalla Polizia di Catania. La scorsa notte due agenti erano stati contattati per una lite in famiglia che alla fine si stava tramutando in tragedia. Una 19enne aveva aggredito i genitori e nello specifico la mamma che ha riportato una brutta contusione.

La dinamica dell’accaduto

Al centro dell’alterco il rifiuto dei genitori di fare un abbonamento a una pay tv ma in primis la patologia di natura psichiatrica di cui è affetta la ragazza sin da quando è nata. I poliziotti arrivati sul posto hanno quindi calmato la ragazza ma solo apparentemente. Tant’è vero che ha cominciato a parlare delle sue origini divine fino a raggiungere il balcone.

La ragazza, fermata dalle autorità che temevano un gesto estremo, ha tentato di divincolarsi dalla presa degli agenti con calci, morsi e graffi. La giovane si è così aggrappata alla ringhiera ma fortunatamente i poliziotti hanno domato la foga della 19enne che è stata affidata alle cure dei sanitari. Anche per gli agenti sono necessari alcuni giorni di prognosi.