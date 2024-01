Catania, 25enne arrestato: due le evasioni a fine dicembre

Il giovane, noncurante del provvedimento a cui era sottoposto, si era allontanato da casa due volte a distanza di meno di 24 ore.

Ad 25enne catanese pregiudicato, indagato per evasione, è stata sostituita la misura degli arresti domiciliari con quella, maggiormente afflittiva, della custodia in carcere, eseguita dai carabinieri della tenenza di Misterbianco.

Al riguardo il 25enne, noncurante del provvedimento a cui era sottoposto dall’ottobre 2023 per spaccio di sostanze stupefacenti, già a fine dicembre era stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Misterbianco per ben due volte a distanza di meno di 24 ore, proprio per la violazione delle prescrizioni imposte.

Le diverse evasioni del 25enne

I carabinieri, infatti, impegnati nell’ambito dei quotidiani controlli presso le abitazioni di coloro che sono sottoposti a misure cautelari, avevano accertato che il giovane si era allontanato arbitrariamente dal proprio domicilio. In particolare, il 26 dicembre pomeriggio, i militari di una pattuglia della tenenza di Misterbianco, durante un regolare controllo, avevano constatato che il giovane 25enne era assente da casa.

Erano, quindi, scattate subito le ricerche dell’evaso nelle zone circostanti l’abitazione: è stato trovato poco dopo all’interno di un bar, mentre era intento a consumare del cibo. L’uomo era stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha confermato il ripristino dei domiciliari.

Il giorno dopo, verso ora di pranzo, un’altra pattuglia della tenenza di Misterbianco aveva proceduto ad un ulteriore controllo dell’arrestato domiciliare, che anche in questa circostanza era risultato assente. Nuovamente iniziavano le ricerche del giovane che, questa volta, aveva pensato bene di trascorrere del tempo all’aperto con il suo cane, in un parco poco distante da casa sua. La passeggiata, però, era stata interrotta dai carabinieri che lo avevano subito riconosciuto e nuovamente arrestato, mettendolo a disposizione dell’autorità giudiziaria che aveva nuovamente disposto il ripristino della precedente misura.

La misura più afflittiva: arrestato il 25enne

Vista la noncuranza del rispetto delle regole da parte del 25enne, l’arma di Misterbianco ha relazionato tutte le violazioni commesse dal giovane all’autorità giudiziaria chiedendo una misura restrittiva più afflittiva di quella degli arresti domiciliari.

Il 25enne è stato, pertanto, arrestato ed associato dai militari dell’arma al carcere catanese di Piazza Lanza.