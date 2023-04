Catania, 25enne con droga e arma: arrestato figlio di esponente del clan Cappello-Bonaccorsi

Giovane circola con droga e arma e viene arrestato dalla squadra "Lupi" dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania.

Giovane circola con droga e arma e viene arrestato arrestato dalle autorità. La squadra “Lupi” dei Carabinieri in forza al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania stava controllando il quartiere residenziale periferico “Ippocampo di mare” quando ha fermato il figlio 25enne e incensurato di un noto esponente del clan Cappello-Bonaccorsi.

Il ragazzo a bordo di uno scooter Honda SH era fermo vicino ad un parco giochi quando è stata effettuata la perquisizione. Trovati e sequestrati una pistola Beretta mod. 92 “FS” cal. 9×19 Parabellum con matricola abrasa (arma ritenuta da guerra: in uso alle Forze di Polizia, perfettamente funzionante). La pistola era avvolta in una busta in plastica ed era appoggiata sulla pedana del mezzo. Rivenuti pure 8 proiettili calibro 380 (9 corto) nascosti nella tasca destra dei jeans del soggetto. È stata così perquisita pure la dimora del 25enne: sul posto 13,50 kg di “marijuana-amensia”, suddivisa in buste di plastica trasparente per il sottovuoto. Il valore della droga sul mercato illegale al dettaglio è di circa 135.000,00 euro. Droga, arma e proiettili sono stati inviati al R.I.S. di Messina per gli accertamenti tecnico-balistici.

Si punta a capire se l’arma sottratta sia stata adoperata per commettere altri delitti. L’individuo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, porto di arma clandestina da guerra e ricettazione. L’Autorità Giudiziaria ha disposto che fosse condotto nella casa circondariale di Catania Piazza Lanza.