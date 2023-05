Catania al centrodestra, la segretaria del Pd: “Abbiamo perso ma ripartiamo da qui”

Le parole di Maria Grazia Leone.

“Abbiamo perso. Tutto quello che potevamo tentare lo abbiamo tentato, senza rimpianti”. Sono cariche di consapevolezza, le parole della segretaria provinciale del Partito democratico, Maria Grazia Leone, dopo la dura batosta elettorale subita a Catania dal Fronte progressista, di cui i democratici erano una delle anime.

“Avremo tempo per l’analisi di quanto accaduto – continua la segretaria. La destra ha avuto una larghissima affermazione: 7 liste andate a segno, con grandi risultati. Siamo sconfitti, ma ricominciamo dalla rappresentanza che portiamo in consiglio comunale. Non ci fermiamo e da domani ricominciamo a lavorare per costruire un’alternativa credibile”.

Centrodestra avanti ovunque

Leone è consapevole del grande sforzo come della grande difficoltà che questa tornata elettorale ha rappresentato per il centrosinistra. In tutto il Paese. Salvo rare eccezioni in Italia e in Sicilia, scendere in campo contro la coalizione di Governo non era cosa semplice. Ma ci sono dei risvolti positivi, sui quali si sofferma Leone.

“Ripartiamo da qui”

“Ripartiamo dalla lista del PD, che dopo 5 anni di assenza torna in campo, e ripartiamo dagli oltre 10.490 voti che ci consegnano la responsabilità di essere la prima forza del campo progressista – afferma. Prima dei doverosi ringraziamenti, al candidato sindaco Maurizio Caserta “che si è speso con coraggio per una campagna elettorale dal profilo altissimo”, dice, A chi si è speso per le liste “ai componenti della segreteria provinciale, alle candidate, ai candidati e a tutta la comunità democratica rivitalizzata attorno a questo progetto. Un progetto che, ci tengo a sottolineare, non finisce qui, ma da qui comincia”.

Leone: “Buon lavoro a Trantino”

Infine, una parola sul sindaco, il candidato Enrico Trantino oggi eletto primo cittadino con un consenso quasi unanime. “Auguri e buon lavoro anche al sindaco Trantino – conclude – per lo straordinario risultato e per il grande lavoro che lo attende”.