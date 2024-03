Catania, allarme bomba vicino facoltà di Economia: ecco cosa è successo

Allarme bomba a Catania. Il nucleo artificieri della questura etnea è intervenuto in via Ramondetta vicino una facoltà.

Allarme bomba a Catania. Il nucleo artificieri della questura etnea è intervenuto in via Ramondetta vicino la facoltà di Economia e Commercio. La preoccupazione è salita intorno a metà mattina per la presenza di un contenitore sospetto sul muretto di un strada. Dunque studenti e residenti hanno chiamato la Polizia e i Vigili del Fuoco. È stata messa in sicurezza la strada in entrambi i sensi. All’interno della facoltà, inoltre, è stata disposta la chiusura all’accesso alla stradina che conduce all’uscita che porta su via Ramondetta.

L’operazione delle forze dell’ordine

Sono così stati effettuati i dovuti accertamenti ed è emerso che ci fosse un cartone vuoto. La scatola pare che fosse stata lasciata sul posto dai tecnici che avevano effettuato un intervento di manutenzione a un parcometro. Nello specifico pare che fosse una parte della macchinetta Sostare/Amts. Si ipotizza che sia stata danneggiata negli scorsi giorni e abbandonata.