Uomo in escandescenza alla fermata della metro Stesicoro: arrestato, aggredito il macchinista

L'aggressione in uno dei luoghi più affollati di Catania, la chiamata al 112 e la testimonianza dei presenti: arrestato 53enne, verosimilmente ubriaco.

Il comando provinciale carabinieri di Catania, nell’ottica di garantire maggiore sicurezza a residenti e turisti con l’approssimarsi delle festività natalizie, ha intensificato i servizi di pattugliamento nei luoghi di maggiore aggregazione del centro e della periferia cittadini. In particolare, i militari hanno eseguito l’arresto di un 53enne catanese per resistenza a pubblico ufficiale: avrebbe dato in escandescenza sulla metro.

Ecco il comunicato dei carabinieri e il bilancio delle ultime operazioni.

Arresto in metro a Catania: cosa è accaduto

In tale contesto, i carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale di Catania, a cui sono demandate le attività di pronto intervento, hanno arrestato sulla metro un 53enne catanese per resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare gli operanti, a seguito di richiesta pervenuta tramite del 112, sono intervenuti lo scorso pomeriggio alla stazione “Stesicoro” della Metropolitana di Catania, dove era stata segnalata la presenza di una persona in escandescenza.

Giunti alla fermata della metro interessata, i carabinieri hanno individuato e preso contatti con il macchinista. Quest’ultimo ha raccontato loro di essere stato poco prima aggredito e minacciato da un uomo ancora presente sul posto che, verosimilmente sotto l’influenza di alcool, aveva anche infastidito e aggredito diversi passeggeri che si trovavano a bordo dello stesso treno.

I carabinieri hanno pertanto individuato e avvicinato l’aggressore il quale, nel corso delle operazioni di identificazione, ha anche improvvisamente reagito opponendo una “energica” resistenza nei confronti degli operanti, cercando di allontanarli e colpendoli più volte.

I militari, dopo aver bloccato e identificato il 53enne, lo hanno posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.