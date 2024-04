Catania, l’ASI e l’importanza dell’attività spaziale. Villadei agli studenti: “Lo spazio è ricerca e innovazione”

L'Agenzia Spaziale Italiana arriva nella città etnea con l'evento "La scienza italiana sulla Stazione Spaziale Internazionale. La missione AX-3 e il ruolo dell'ASI"

Scienza, ricerca e un occhio alle prospettive future che può regalare l’attività spaziale all’umanità. Questa la sintesi della straordinaria iniziativa dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) che, in collaborazione con la Città Metropolitana di Catania, ha organizzato alle “Ciminiere” l’incontro denominato “La scienza italiana sulla Stazione Spaziale Internazionale. La missione AX-3 e il ruolo dell’ASI”. Un colloquio totalmente dedicato agli studenti, arrivati in oltre 400 da diversi istituti superiori del catanese. Tra l’altro, per la città etnea si tratta del secondo evento nell’ambito aeronautico nel giro di pochi mesi. Lo scorso febbraio, infatti, a Catania fu svolto il corso di Cultura Aeronautica, iniziativa capace di coinvolgere anche in quel caso un vasto numero di giovani del territorio.

Durante l’incontro del 17 aprile tra l’ASI e gli studenti, particolare curiosità per la presenza di Teodoro Valente (presidente Agenzia Spaziale Italiana) e dell’astronauta Walter Villadei. Quest’ultimo, da poco rientrato dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nell’ambito della Ax-3, missione durata qualche settimana che ha consentito di incrementare competenze scientifiche e tecnologiche legate all’attività umana nello spazio. Intervenuto ai microfoni del Quotidiano di Sicilia, il presidente Valente ha spiegato l’importanza di questa iniziativa con le scuole: “È un grande impegno da parte della città, del sindaco e di tutti noi dell’ASI. Vogliamo spiegare ai giovani il peso delle attività che si svolgono nello spazio per la vita quotidiana di chiunque” – afferma Valente.

ASI, Walter Villadei: “Ax-3 esperienza incredibile”

Dopo le parole del presidente Teodoro Valente, intervenuto ai nostri microfoni anche uno dei protagonisti dell’evento delle “Ciminiere”, l’astronauta Walter Villadei. Partito lo scorso 18 gennaio dal Kennedy Space Center verso la Stazione Spaziale Internazionale per prendere parte alla missione Ax-3, il colonnello svela le proprie emozioni di quei momenti. “È stata una bellissima esperienza, davvero straordinaria dal punto di vista umano. Fornire tanta tecnologia e informazioni alla scienza è un grande privilegio. Inoltre – assicura Villadei – guardare l’Italia dall’ISS credo sia davvero incredibile, specialmente se con le luci notturne che ne esaltano la bellezza”.

Sull’iniziativa con gli studenti di Catania, Villadei assicura: “Loro sono i veri protagonisti di questo incontro. Ai ragazzi vorrei sempre trasmettere un messaggio: lo spazio è ricerca, innovazione, futuro. Si tratta di una grande opportunità, una prospettiva da guardare con enorme interesse. Lo spazio sembra tanto distante da noi, ma in realtà è molto più vicino di quanto possa sembrare. Per me è un orgoglio essere qui, sono veramente onorato di poter raccontare la mia esperienza agli studenti catanesi”.

L’importanza dell’attività spaziale e il ruolo dei giovani

Dopo un filmato introduttivo, a prendere la parola all’evento ASI è stato il sindaco di Catania, Enrico Trantino. Con un breve intervento, il primo cittadino etneo si rivolge agli studenti: “Credete sempre in voi stessi e nel nostro territorio, nelle nostre prospettive. Allargate gli orizzonti, avete le qualità giuste”.

Successivamente, arriva il momento del presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente. Presentando agli studenti la recente missione Ax-3, il numero uno dell’ASI spiega: “Siamo tornati nello spazio perchè l’Italia svolge un ruolo di primo piano nel panorama internazionale. Viaggio molto, posso garantire che chiunque all’estero vorrebbe collaborare con l’Italia perchè abbiamo delle eccellenze in questo settore”. Ancora sull’importanza dello spazio: “I satelliti, le previsioni meteorologiche, monitoraggi, tv satellitare, navigazione… tutto ciò non esisterebbe senza l’attività spaziale”. Emozionato, lancia l’appello agli studenti presenti: “Abbiamo bisogno di voi per raggiungere dei traguardi prefissati. Il vostro aiuto consentirà un miglioramento nella vita di tutti, ma anche esplorare qualcosa di ancora sconosciuto. Noi, come ASI, saremo sempre a supporto dei giovani”.

In un secondo momento, i preziosi interventi di Colagrande (Generale S.A), Negri (Resp. Volo umano), Salamone (Dg ASI) e il professore Romano. Infine, a conclusione dell’evento una sessione di domande degli studenti rivolte all’astronauta Walter Villadei, che ha prontamente risposto a tutte le curiosità dei ragazzi coinvolti.