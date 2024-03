FOTO | Catania-Audace Cerignola: Zammarini decide con una zampata vincente

Ora gli occhi sono puntati sull'andata della finale di Coppa contro il Padova

Nella 32a giornata del campionato di Serie C Girone C, il Catania ha sconfitto l’Audace Cerignola con il risultato di 2-1. Decisive le reti di Cosimo Chiricò e di Roberto Zammarini, necessarie per raggiungere i tre punti e tornare alla vittoria.

Catania-Audace Cerignola 2-1: il racconto della gara

Cosimo Chiricò apre le marcature con un rigore trasformato al minuto 34, ma il Cerignola pareggia con Malcore nella ripresa. Tuttavia, Zammarini regala ai padroni di casa una vittoria cruciale con una zampata vincente a 7 minuti dalla fine. Il Catania ha così ottenuto tre punti fondamentali. Ora gli occhi sono puntati sull’andata della finale di Coppa contro il Padova.