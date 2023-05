A Catania è tempo del book festival: parte lo Strega Tour

L’appuntamento è dalle 18 alle 20 nella sale Giove de Le Ciminiere di Catania.

Il Catania Book Festival apre oggi con un evento d’eccellenza: lo Strega Tour, il primo degli appuntamenti nazionali organizzato dalla Fondazione Bellonci per promuovere lo storico premio letterario. L’appuntamento è dalle 18 alle 20 nella sale Giove de Le Ciminiere di Catania. Dove ci saranno Silvia Ballestra, La Sibilla. Vita di Joyce Lussu (Laterza); Maria Grazia Calandrone, Dove non mi hai portata (Einaudi); Andrea Canobbio, La traversata notturna (La nave di Teseo); Gian Marco Griffi, Ferrovie del Messico (Laurana Editore); Vincenzo Latronico, Le perfezioni (Bompiani); Romana Petri, Rubare la notte (Mondadori); Rosella Postorino, Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli); Igiaba Scego, Cassandra a Mogadiscio (Bompiani); Andrea Tarabbia, Il continente bianco (Bollati Boringhieri); Maddalena Vaglio Tanet, Tornare dal bosco (Marsilio); Carmen Verde, Una minima infelicità (Neri Pozza); Ada D’Adamo, l’autrice di Come d’aria (Elliot), è scomparsa poche settimane fa, ma alla serata interverrà Loretta Santini, direttrice editoriale di Elliot.

Un ricco programma

Il programma consultabile per intero nel sito https://cataniabookfestival.com/info-e-ticket prevede anche importanti incontri all’insegna dell’attualità. La presentazione del rapporto 2022/2023 di Amnesty International nella sala Minerva, la presentazione del libro Io ero il milanese di Mauro Pescio e S. Lorenzo (Sala Minerva ore 17,30), storia vera di un ex rapinatore cresciuto tra Milano e Librino (Catania), e l’intervista alle ore 20 in sala Nettuno al giornalista di Repubblica, Lucio Luca, autore di Quattro centesimi a riga (Zolfo) che ha trasformato in narrazione la storia di Alessandro Bozzo, il giornalista calabrese suicida (quest’anno ricorre il decennale) stritolato da chi voleva cancellare la libertà di stampa e la sua stessa libertà. Alle 20, in sala Venere, il giornalista Mario Tedeschini Lalli, «affascinato dalle piccole storie che raccontano la grande Storia», presenterà il suo Nazisti a Cinecittà.

Ospite cheff Fulvio Marino

Per chi ama la graphic novel di successo l’appuntamento è con Ossitocina di Giulio Mosca (sala Nettuno ore 15), mentre Danilo Bertazzi racconterà il suo Dietro lo schermo: come nasce un programma tv (Sala Nettuno ore 17,30). Tra le scrittrici siciliane anche Barbara Bellomo, autrice de La casa del Carrubo (Sala Venere ore 16,15) romanzo storico che incrocia la storia dello sbarco in Sicilia a quella di due famiglie. C’è grande attesa anche per lo chef Fulvio Marino, volto noto Tv che propone Pizza per tutti (sala Minerva ore 16,15) e per i simpaticissimi Edoardo Zaggia e Alberto Sacco con Ho paura delle suore (sala Minerva ore 16,15) un mosaico di storie divertenti. La tre giorni di Catania book festival conta ben 160 eventi, anche laboratoriali e di intrattenimento.