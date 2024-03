A Catania i campionati mondiali dello sport d’impresa

Dal 19 al 23 giugno l’evento internazionale che prevede trenta discipline e oltre cinquemila atleti provenienti da 22 Paesi. Falzone (Coni Sicilia): “Gare in 41 impianti sportivi della città”

CATANIA – Porsche, Ferrero, Dior sono soltanto alcune delle multinazionali che parteciperanno alla V edizione dei World company sport games (Wcsg), che si disputeranno a Catania dal 19 al 23 giugno. L’appuntamento internazionale – presentato nella Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti – è una grande occasione di rilancio per il capoluogo etneo e non solo.

“Nel 2019 si stava decidendo a livello mondiale l’assegnazione di alcune manifestazioni, in particolar modo quelle del 2023 e del 2024. Noi italiani, dopo la Spagna, la Francia, la Grecia e il Messico, ci siamo spesi credendo che Catania potesse essere inserita in un contesto significativo, senza considerarla esclusivamente per il suo mare, la sua neve e il cielo, ma per il suo entusiasmo e la sua ospitalità”, ha spiegato durante la conferenza stampa Umberto Ilardo, vice presidente mondiale della World Federation for Company Sport.

Una grande opportunità di visibilità per Catania

L’iniziativa, che fonde l’interesse per lo sport con quello per il lavoro d’impresa, prevede ben trenta discipline sportive differenti, oltre le tre paralimpiche. Le iscrizioni sono ancora aperte e si stima la partecipazione di oltre cinquemila atleti provenienti da ventidue Paesi diversi e di seimila conterranei. Una grande opportunità di visibilità per la città dell’Elefante, per le società sportive e per il settore turistico, che saprà approfittarne per far conoscere le meraviglie della Sicilia. “Questo evento rappresenta un esempio di marketing integrato – ha detto Salvo Spinella, vice presidente nazionale vicario Csain –. La collaborazione virtuosa ed eccezionale che abbiamo messo in piedi tra pubblico e privato è emblematica di come si possa fare qualcosa di grande per il territorio con la loro necessaria sinergia, grazie a una politica di sviluppo territoriale che utilizzi lo sport, che ci coinvolge e che considera l’elemento del turismo sportivo come fondamentale”.

Una scelta lungimirante che affonderebbe le sue radici nella precedente amministrazione: “Penso alla delibera del ristorno dei contributi della tassa di soggiorno che noi utilizzeremo e alla riqualificazione dell’impiantistica sportiva – ha aggiunto Spinella –, perché senza gli impianti non avremmo potuto pensare di portare a casa quest’evento. Quando abbiamo avuto quest’idea ci siamo chiesti se fosse una follia, ma oggi prendiamo atto del fatto che tutta la macchina stia funzionando, anche con la collaborazione dell’Università di Catania, che metterà a disposizione i suoi studenti per supportarci a titolo volontario nell’organizzazione degli eventi sportivi, con l’alberghiero, con la Regione, con l’Fce, l’Amts. Tutti partner importanti che possono fare la differenza”.

Il programma della kermesse

Da mattina a sera, i partecipanti ai Giochi mondiali dello sport d’impresa potranno non soltanto cimentarsi nelle competizioni sportive, ma anche godere delle prelibatezze della tradizione culinaria siciliana e di spettacoli d’intrattenimento di altissimo livello – con ospiti locali e internazionali , come Skin e Babil On Suite – all’interno de “Le Ciminiere”. Il programma completo prevede:

giorno 19, dalle ore 10 alle ore 20, gli accrediti al Meeting Centre presso “Le Ciminiere”, dalle ore 21 a mezzanotte la cerimonia d’apertura e uno show esclusivo in piazza Università;

giorno 20, le competizioni sportive dalle 9 alle 18:30, dalle 19 la cena e lo show a “Le Ciminiere”;

giorno 21, le competizioni sportive dalle 9 alle 18:30, dalle 19 la cena e lo show a “Le Ciminiere”;

giorno 22, le competizioni sportive dalle 9 alle 14, la corsa “Run Catania” 5 e 10 km all’interno del boschetto La Plaia, dalle 19 la cena e lo show a “Le Ciminiere”;

giorno 23, la partenza. Anche se molti turisti potrebbero decidere di fermarsi in Sicilia ancora per qualche giorno per visitarla.

Tutte le serate di gala al centro “Le Ciminiere” saranno accessibili su prenotazione e fino a esaurimento posti. “Le gare si terranno in 41 impianti sportivi della città – ha fatto sapere Enzo Falzone, vice presidente vicario Coni Sicilia – comunali, come il PalaCatania, il PalaNitta, il Palaspedini, il Campo Scuola, piazza Nettuno, e privati come il Cus. Ai vincitori, oltre alle medaglie, un peluche con il simbolo della città e un pupo siciliano”.

Gli obiettivi dell’Amministrazione

“Il miglior modo per vincere è non perdere. Dietro quest’apparente banalità c’è comunque una forte volontà di modificare la relazione della città. In questo senso credo che quest’evento e tutti gli altri che stiamo organizzando stiano finalmente convincendo i catanesi un po’ più dediti al sopore, al sonno, alla demotivazione, a risvegliarsi. Perché c’è sempre un maggior interesse. Ringrazio gli organizzatori per aver scelto Catania per quest’iniziativa, perché abbiamo bisogno anche di credere in noi stessi”, ha detto il sindaco Enrico Trantino.

Il pensiero del primo cittadino vuole andare oltre i risvolti sportivi e turistici dell’evento, puntando i riflettori sull’attrattività internazionale di Catania. Il suo fine ultimo, dunque, è quello di suscitare l’interesse di realtà come Christian Dior, per far scoprire loro le straordinarie opportunità offerte dal territorio. “La città è pronta (…). Il fatto che Catania sia grande lo sappiamo tutti, dobbiamo però esserne consapevoli, dobbiamo cercare di trasferire all’esterno quel che la nostra città come brand, come attrattore e come momento di focalizzazione degli interessi del mondo (…) può finalmente raccogliere”, ha concluso.