Catania, caseificio abusivo: sequestrati 1.500 chili di formaggi

Formaggi, tra freschi e stagionati, 30 chili di ricotta, vino, olio e farmaci sono stati sequestrati in caseificio di contrada Valcorrente.

Agenti del Nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia (Noras) del corpo forestale regionale e veterinari dell’Asp di Catania hanno sequestrato oltre 1.500 chili di formaggi, tra freschi e stagionati, e 30 chili di ricotta appena prodotta sono stati sequestrati in un caseificio di contrada Valcorrente a Belpasso, nel Catanese. Dagli accertamenti sarebbe emerso che il caseificio sarebbe stato privo di qualsiasi autorizzazione amministrativa e sanitaria. Nella struttura è stato trovato anche del vino imbottigliato privo di etichetta e tracciabilità, oltre a 400 litri circa di olio di oliva, farmaci per animali, un’affettatrice, un tritacarne, una macchina per il sottovuoto, otto coltelli da macellaio e una mannaia.

Foto di repertorio