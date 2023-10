Catania, cimitero e “Fiera dei morti”, gli orari e i mezzi per raggiungerli

Il comune di Catania ha approntato la macchina organizzativa per quella che resta una delle feste più sentite dai siciliani

CATANIA – È tutto pronto per la commemorazione dei defunti. Il comune di Catania ha approntato la macchina organizzativa per quella che resta una delle feste più sentite dai siciliani in generale e dai catanesi in particolare. E che rappresenta anche un’occasione commerciale non indifferente. Lo scorso 28 ottobre, alla presenza dell’assessore alle Attività produttive Giuseppe Gelsomino, del presidente del consiglio comunale Seby Anastasi, dei consiglieri Serena Spoto, Anthony Manara, Alessandro Campisi, Alessia Trovato e diversi consiglieri del sesto municipio, ha aperto i battenti la “Fiera dei morti”, organizzata anche quest’anno nel parcheggio scambiatore Fontanarossa gestito dall’Amts, l’azienda metropolitana di trasporto e sosta, e che sarà aperta fino al prossimo 5 novembre. Una tradizione nella tradizione che, ogni anno, attira migliaia di visitatori. Centocinquanta gli stand di operatori commerciali provenienti da tutta la Sicilia e anche da fuori Regione, con prodotti tipici e artigianali, per la fiera che rimarrà aperta, nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9 alle 24 e nei giorni feriali, dalle 9 alle 22.30.

Un appuntamento imperdibile per i catanesi ma anche per chi viene da fuori tanto da aver portato negli anni le amministrazioni comunali a decentrare l’evento e spostarlo in un punto facilmente accessibile anche dall’hinterland.

Lavori straordinari anche per i due cimiteri di via Acquicella e di San Giovanni Galermo che, da oggi e fino a giovedì, rimarranno aperti ininterrottamente dalle 7,00 alle ore 17,00. Il primo è stato oggetto, nei giorni scorsi, di ripulitura e scerbamento dei viali, interventi promossi dal sindaco Trantino e dall’assessore con delega ai servizi cimiteriali Petralia in vista dell’afflusso previsto per i prossimi giorni. Qui, sarà disponibile un servizio di navette, messo a disposizione da Amts, con 7 vetture che garantiranno il trasporto degli utenti dal parcheggio alle cappelle. Stesso servizio, con navette apposite e dedicate, anche per i diversamente abili, oltre ad apposite autovetture dei Servizi Cimiteriali poste agli ingressi del cimitero Acquicella a disposizione degli anziani non deambulanti.

Potenziato, infine, il trasporto pubblico da e verso “I tre cancelli”. Come ogni anno, infatti, in occasione delle Festività dei Defunti, l’Azienda metropolitana trasporti e sosta Catania spa, di concerto con il Comune, ha programmato l’aumento delle linee già esistenti e l’attivazione di ulteriori linee dedicate per consentire la migliore fruizione possibile agli utenti. In particolare, a essere potenziate, saranno la linea 525, la linea 601, le linee 628 Nera e Rossa, la linea 632 e la linea 902. Le linee che già transitano su via Acquicella e che saranno ulteriormente potenziate sono, invece, la linea 523, la linea 830 e la linea 642.

Per agevolare ulteriormente la scelta del mezzo pubblico, sono state anche attivate linee dedicate per la festività dell’1 e 2 novembre: ovvero la F Ovest (da piazzale Sanzio al cimitero); la linea 448 F (da Cannizzaro al cimitero) e la linea 439 limitata (dalla Stazione al cimitero).