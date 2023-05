Catania, Comando Provinciale dei Carabinieri perde cane Don per un male incurabile

Muore Don, un pastore tedesco specializzato in gestione dell’ordine pubblico e ricerca di sostanze stupefacenti.

Muore Don, un pastore tedesco specializzato in gestione dell’ordine pubblico e ricerca di sostanze stupefacenti che ha prestato servizio per oltre 8 anni al Nucleo Cinofili dei Carabinieri con sede a Nicolosi. Il cane speciale ha perso la vita qualche giorno fa a causa di una malattia inguaribile. Tante le imprese effettuate dal cagnolone tra cui il ritrovamento di 200 grammi di cocaina celati in uno scomparto segreto, azionato da una presa elettrica. Don ha compiuto 10 anni ad aprile e il prossimo autunno avrebbe terminato la sua carriera operativa. Purtroppo non ha potuto godere della “pensione” ma il suo impeccabile lavoro non sarà certamente scordato.