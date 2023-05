Catania, Comune raccomanda prudenza per cenere dell’Etna su strade bagnate

Le strade bagnate dalla pioggia diventano ancora più scivolose nel catanese a causa delle cenere vulcanica dell'Etna.

Le strade bagnate dalla pioggia diventano ancora più scivolose nel catanese a causa delle cenere vulcanica dell’Etna. Il Comune della città di Catania segnala la pericolosità di circolazione a piedi e con mezzi motorizzati oppure velocipedi. In queste ore è presente un leggero strato di cenere lavica arrivata direttamente tra le vie cittadine dei paesi del versante sud a causa del vento. La piena sicurezza della circolazione viaria è quindi compromessa per il terreno sdrucciolevole. Il Commissario Straordinario, Piero Mattei, è in contatto con i responsabili della Protezione Civile comunale e regionale e monitora i valori delle emissioni della cenere per effettuare le necessarie valutazioni.