Catania: controlli in città dei Carabinieri: sanzioni e sequestro

Controlli antillegalità a Catania e non solo. Attuati monitoraggi soprattutto contro i reati connessi allo spaccio.

Controlli antillegalità in città e non solo. Oltre 30 Carabinieri, il Comando di Catania Piazza Dante e della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, coordinati dalla Centrale Operativa hanno attuato monitoraggi soprattutto contro i reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti in primis nelle zone centrali e lungo tutto il litorale.

Nelle vicinanze di piazza Università i militari hanno beccato un 74enne catanese mentre chiedeva soldi agli automobilisti intenti a posteggiare le loro vetture negli appositi stalli. Il parcheggiatore abusivo è stato così colpito da na sanzione amministrativa di 769,00 euro nonché dal sequestro del denaro già racimolato (alcune decine di euro). Il soggetto potrebbe anche essere indagato per estorsione se avesse minacciato i guidatori di possibili ritorsioni.

Verifiche antidroga e sul CdS

Segnalato alla Prefettura, quale assuntore, un 46enne catanese in possess di alcuni grammi di marijuana (sequestrata amministrativamente).

Effettuati controlli alla circolazione stradale con una serie di posti di controllo. Identificate 53 persone e monitorati 20 mezzi. Sono state elevate 8 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di oltre 2.000,00 euro. Rilevate diverse effrazioni ma soprattutto la mancata copertura assicurativa con contestuale sequestro di una vettura.