Catania, controlli e sanzioni sul territorio di Nesima

Gli agenti del Commissariato Nesima hanno svolto controlli su tutto il territorio: comminate diverse sanzioni a titolari ed attività

Il personale del Commissariato Nesima ha recentemente effettuato servizi per contrastare la criminalità nel loro territorio. Durante un controllo, i poliziotti hanno notato un muratore che lavorava su un balcone al quarto piano utilizzando un ponteggio inadeguato e senza indossare i dispositivi di protezione, mettendo a rischio la propria sicurezza. Al lavoratore è stato ordinato di interrompere il lavoro, mentre il responsabile dell’impresa edile e l’amministratore del condominio sono stati indagati per violazioni in materia di sicurezza e per aver eseguito lavori edili senza il permesso necessario.

Sanzionati un’autocarrozzeria e un chiosco

Inoltre, il titolare di un’autocarrozzeria è stato indagato perché gli estintori presenti nella sua officina erano scaduti. Altre due persone sono state indagate per la mancata custodia di oggetti sottoposti a sequestro amministrativo, una persona è stata denunciata per truffa, e altre sono state indagate o denunciate per lesioni personali, aggressione, e oltraggio a pubblico ufficiale. Una persona è stata arrestata su disposizione dell’Autorità Giudiziaria per scontare una pena in regime di detenzione domiciliare.

Un chiosco è stato sequestrato dall’Autorità Giudiziaria per aver commesso violazioni penali ed irregolarità amministrative. Un pluripregiudicato è stato arrestato per detenzione di cocaina ai fini dello spaccio, e un altro indagato per oltraggio a pubblico ufficiale.

In via Ustica, insieme a un’unità cinofila antidroga, è stata trovata una busta di marijuana nascosta nell’intercapedine di un ascensore e 4 assuntori di stupefacenti sono stati fermati.