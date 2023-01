Catania, De Luca e Giovinco “chiamano” Ferraro: ecco perché meritano più spazio

Nella vittoria dei rossazzurri per 3-1 sul San Luca in evidenza De Luca e Giovinco, che hanno chiuso il match nel finale di gara: l’inizio della riscossa in vista del girone di ritorno?

Prima i più attesi, poi i più discussi. L’avventura con la maglia del Catania di Giuseppe De Luca e Giuseppe Giovinco non è andata sinora, sia pure per motivazioni differenti, come ci si attendeva a inizio stagione. Tuttavia da Locri, dove ieri gli etnei hanno vinto contro il San Luca tornando al successo in trasferta dopo quasi tre mesi dall’ultima volta, sono giunti segnali incoraggianti per entrambi. Segnali che potrebbero rappresentare un nuovo inizio.

Giovinco, impatto positivo e assist

Entrato a poco meno di un quarto d’ora dal termine della gara, Giovinco ha giocato i minuti finali di una gara che, sebbene vedesse gli etnei avanti di un gol, non era ancora blindata. Il Catania stentava a gestire il pallone con sicurezza e tranquillità, e allora l’innesto dell’ex Taranto si è rivelato particolarmente prezioso. Schierato come di consueto da trequartista, Giovinco ha manovrato da regista avanzato con intelligenza mettendo ordine in un centrocampo che si stava dimostrando in quella fase povero di idee. Poi, il numero 32 rossazzurro si è regalato e ha regalato a De Luca un grande assist, mettendo la Zanzara nelle condizioni di chiudere i conti. Minuti che fanno ben sperare per il prosieguo del torneo: Giovinco vuole riprendersi il tempo perso in maglia rossazzurra.

De Luca, finalmente il ritorno al gol

Era dal 16 ottobre che la Zanzara De Luca non pungeva gli avversari con una rete: l’ultima volta era stato a Cercola, contro la Mariglianese, con un calcio di rigore che aveva fissato il punteggio sul definitivo 2-1. Per ritrovare l’ultimo gol su azione bisognava poi tornare ancora più indietro, alla rete del 2-1 di Licata del 3 ottobre. Un digiuno decisamente troppo lungo per un calciatore con il suo curriculum, che De Luca ha spezzato segnando la rete che ha messo il lucchetto alla quindicesima vittoria in campionato degli etnei.

A Locri, l’ex Varese non aveva approcciato bene la gara nella ripresa, schierato inizialmente da esterno d’attacco, posizione che non sembra amare particolarmente. Poi, dopo l’uscita di Sarao, più da punta ha dimostrato di saper tornare a pungere. Tre gol con la maglia del Catania tutti fuori casa, ora De Luca punta alla prima gioia al Massimino. “Sicuramente potevo fare molto di più finora in termini di gol – ha detto al termine della gara – ma conta portare il Catania dove merita di stare. Raggiungiamo questo traguardo, poi a fine campionato faremo i conti”. Da lui, come da Giovinco, ci si aspetta un girone di ritorno all’altezza del proprio talento. Per tornare protagonisti e conquistare un ruolo anche nel Catania che verrà.

