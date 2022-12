Catania, doppio spettacolo de I Beddi per “Ricreiamo il Natale”

Due gli appuntamenti: uno all’Oratorio Salesiano "San Filippo Neri" e il secondo nella Chiesa Santa Maria dell’Aiuto.

Giovedì 22 dicembre sono tre gli appuntamenti a Catania di “Ricreiamo il Natale – suoni e racconti nelle periferie, fra musica e teatro”, progetto teatrale e musicale realizzato nella periferia e nel centro storico più difficile della città dalle associazioni La Casa di Creta (capofila), Darshan, AreaSud e Zo grazie ai fondi del Ministero della Cultura del progetto “Palcoscenico Catania, la bellezza senza confini” promosso dal Comune di Catania. Una rassegna culturale e sociale che nasce dall’unione virtuale di più aree della città che interessano i quartieri di San Cristoforo e Picanello.

E mentre da Zo Centro Culture Contemporanee sarà il teatro al centro di un workshop mattutino, sono due gli appuntamenti, nel pomeriggio, a ingresso libero, con lo spettacolo di Natale de I Beddi Musicanti di Sicilia “E falla bedda la ninnaredda”. Il primo è in calendario alle ore 17 all’Oratorio Salesiano “San Filippo Neri” di Via Bartolomeo Altavilla, 5, il secondo alle ore 19.30 nella Chiesa Santa Maria dell’Aiuto in Via Santa Maria dell’Aiuto, 80.

“E falla bedda la ninnaredda canti e cunti del Natale siciliano” segna un po’ un ritorno all’antico per i Beddi Musicanti di Sicilia (Mimì Sterrantino voce, chitarre, armonica, mandolino; Davide Urso voce recitante, tamburi a cornice, mandolino, marranzano; Giampaolo Nunzio voce, organetto, zampogna, friscalettu, flauto traverso, mandolino, marranzano; Pier Paolo Alberghini contrabbasso, basso elettrico; Alessio Carastro batteria, djambè, percussioni; Francesco Frudà chitarra elettrica) i quali ripropongono per questo Natale 2022 il fortunato album uscito 10 anni fa. La nascita del bambino Gesù è uno dei misteri della fede più affascinate e appassionante della storia delle religioni. Il Dio di Abramo si fa uomo, uomo vero in carne ed ossa. Ma la natività non è una storia sola, è un intreccio di storie, di esistenze, di miti, di personaggi, di racconti, di protagonisti: la Madonna, San Giuseppe, l’Arcangelo Gabriele, l’Imperatore e i Re Magi, i Santi Elisabetta, Giovanni, Anna, i pastori, ogni singolo uomo sulla terra. La Natività è la storia delle storie.