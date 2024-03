Catania, detenzione di droga ai fini di spaccio: arrestato 18enne a San Giovanni Galermo

Appena maggiorenne, il ragazzo di Aci Sant'Antonio era in possesso di 39 dosi di cocaina

Un altro arresto per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, operato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa. Questa volta, i militari hanno contrastato dei reati commessi da un 18enne di Aci Sant’Antonio (CT).

Il giovane, scoperto in piena attività di smercio di droga in via Capo Passero, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.

Catania, blitz dei Carabinieri: arrestato 18enne per spaccio

Come comunicato dal Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, è stato tratto in arresto un giovane 18enne di Aci Sant’Antonio, nel catanese. Dopo aver avviato una preliminare attività info-investigativa, supportata da diversi servizi di osservazione in modalità “discreta”, i Carabinieri hanno deciso di far scattare il blitz nei confronti del giovane.

Nel giorno dell’operazione, il 18enne è stato visto svolgere le sue “mansioni illecite” con una busta di plastica tra le mani. Il giovane si trovava sotto i portici del palazzo, proprio vicino ad un portone d’ingresso condominiale, per garantirsi in questo modo una eventuale via fuga in caso di irruzioni delle Forze dell’Ordine. Dopo aver visto anche la consegna della droga e analizzato bene la vicenda, i Carabinieri sono intervenuti con efficacia al momento più opportuno. Il giovane ha tentato la fuga, ma è stato immediatamente contrastato dai militari.

Catania, 18enne con 39 dosi di cocaina: arrestato

Appena maggiorenne, il ragazzo di Aci Sant’Antonio è stato dunque fermato dai Carabinieri e perquisito. I militari, hanno così trovato 39 dosi di cocaina e diverse decine di euro, proprio all’interno della busta che prima aveva in mano, circostanza che non era sfuggita ai militari. Il 18enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.