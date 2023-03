Catania, droga nascosta nel comodino e nella caffettiera: blitz dei “Lupi” a San Cristoforo

I carabinieri della squadra "Lupi" hanno arrestato un 23enne a San Cristoforo: il pusher aveva nascosto la droga nella sua abitazione

I carabinieri della squadra Lupi hanno arrestato un 23enne per spaccio di stupefacenti. Il giovane spacciatore, già noto alle forze dell’ordine, è stato notato dai militari dell’Arma in via Poulet affaccendato a fare la spola a bordo di uno scooter. Il movimento sospetto ha indotto i carabinieri a fermare il giovane in via Acquicella. L’agitazione del ragazzo, fermato in compagnia di un acquirente, ha indotto i carabinieri a ritenere fondati i sospetti sul suo conto.

Ecco dov’era nascosta la cocaina

Alla richiesta dei militari di consegnare la droga, lo spacciatore ha dato ai militari un involucro contenente 0,33 grammi di crack. La successiva perquisizione a casa dello spacciatore ha portato al sequestro di 6 grammi di cocaina e 1,53 grammi di crack, tenuti in un cassetto del comodino in camera da letto, di un bilancino elettronico di precisione con il piatto di pesata ancora intriso di cocaina.

Inoltre i carabinieri hanno anche trovato una dose di cocaina nascosta in un pacchetto vuoto di sigarette e, all’interno di una caffettiera, 8 grammi di marijuana. Il ventitreenne è stato arrestato. L’acquirente è stato segnalato quale assuntore alla Prefettura.