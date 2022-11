Catania, è ufficiale: torna la massima capienza al “Massimino”

Lo stadio "Angelo Massimino" torna alla massima capienza: 20.204 saranno i posti disponibili già a partire dal match tra Catania e Acireale

La notizia che tutti i tifosi del Catania attendevano da inizio stagione è finalmente arrivata.

Lo stadio “Angelo Massimino”, dopo l’esito positivo del sopralluogo da parte della Commissione di Vigilanza, potrà tornare alla massima capienza a partire dalla gara di domenica tra i rossazzurri e l’Acireale.

20.204 saranno i posti a sedere disponibili per le partite casalinghe da qui a fine stagione, frutto del lavoro certosino svolto dal club etneo guidato dal dg Luca Carra, che nelle scorse settimane aveva provveduto a far installare i nuovi lettori ottici richiesti all’interno dei tornelli.

Facile aspettarsi, a questo punto, la corsa furibonda ai tagliandi in vista del match del 27 novembre: il “Massimino” è pronto a tornare bolgia incandescente.

Il comunicato ufficiale del Catania

“Catania SSD – si legge nella nota – comunica che le autorità competenti hanno rideterminato la capienza dello stadio “Angelo Massimino” concedendo la disponibilità di 20.204 posti, così suddivisi: Tribuna A 3.231; Tribuna B 4.502; Curva Nord 5.406; Curva Sud 5.865; Settore Ospiti 1.200“.

“Ne consegue, in vista della gara con l’Acireale, l’attuale disponibilità di biglietti validi per l’accesso alle tribune e alle due curve, regolarmente in vendita ai botteghini in Piazza Spedini (domani dalle ore 9.00 alle 17.00) e in tutte le rivendite autorizzate secondo giorni e orari d’apertura”.

(Foto: Catania SSD)