Catania SSD, il pari di Lamezia. Ferrara: “Spero di poter tornare titolare”

Il commento del difensore del Catania Michele Ferrara al termine dell’allenamento dei rossazzurri a Ragalna. Prossimo match il derby con l'Acireale

Dopo il pari di Lamezia Terme, il Catania ha ripreso gli allenamenti al “Totuccio Carone” di Ragalna.

I rossazzurri, agli ordini di mister Ferraro, hanno così iniziato la preparazione in vista della gara di domenica prossima, allo stadio “Angelo Massimino”, contro l’Acireale.

La buona notizia è rappresentata dal recupero di Marco Chiarella: l’esterno offensivo arrivato dal Pescara, fuori da quasi due mesi, ha partecipato al lavoro con il gruppo.

Al termine della seduta ha parlato ai giornalisti il difensore rossazzurro Michele Ferrara.

“Non era facile entrare a partita in corso, non lo è mai – ha detto Ferrara, entrato dalla panchina nel finale della gara di Lamezia-. Mi sono fatto trovare pronto e spero di poter tornare titolare il prima possibile”. L’ex Monopoli guarda poi il bicchiere mezzo pieno in relazione al pari del “Guido D’Ippolito”: “Normale che si voleva vincere, ma importante aver tenuto il Lamezia ad una distanza di dieci punti”.

Simone Vicino