Catania FC, Michele Zeoli è il nuovo allenatore

Il Catania ha già trovato il sostituto di Cristiano Lucarelli: Michele Zeoli torna alla guida della formazione rossazzurra

Dopo la risoluzione consensuale del rapporto con Cristiano Lucarelli, il Catania ha già trovato il suo nuovo – vecchio – allenatore. La società rossazzurra, infatti, ha annunciato di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Michele Zeoli. “Zorro”, leggenda da calciatore del club dell’Elefante, torna così in panchina dopo il breve interregno di novembre (una vittoria in Coppa Italia con il Picerno ed una sconfitta in campionato con l’Audace Cerignola) tra l’esonero di Luca Tabbiani e l’avvento del tecnico toscano.

Zeoli verrà presentato alla stampa nella giornata di domani: alla conferenza stampa di vigilia del match con il Potenza sarà presente anche il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella.

Zeoli al Catania: il comunicato ufficiale

“Catania Football Club – si legge nella nota – comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Michele Zeoli. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella e l’allenatore rossazzurro risponderanno alle domande dei giornalisti sabato 9 marzo alle ore 12.45, in sala stampa, al “Massimino”. La conferenza sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube Catania FC e sulla pagina Facebook ufficiale”.

Ecco il nuovo staff tecnico di Zeoli

Si rende nota la nuova composizione dello staff tecnico della prima squadra per il prosieguo della stagione sportiva 2023/2024:

Allenatore – Responsabile Tecnico: Michele Zeoli

Allenatore in seconda: Leonardo Vanzetto

Allenatore dei portieri: Maurizio Bonfatto

Match analyst: Ivan Alfonso

Preparatore atletico: Giovanni Petralia

Preparatore addetto alla riabilitazione degli atleti infortunati: Domenico Castello

Team Manager: Armando Pantanelli.

