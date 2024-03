Catania-Lucarelli, ufficiale l’addio. Grella: “Non c’erano più i presupposti”

Fatale la pesante sconfitta di Avellino. La squadra sarà affidata a Michele Zeoli

Ufficialmente conclusa la storia tra il Catania e Cristiano Lucarelli, allenatore ex Ternana che nei mesi scorsi aveva sposato nuovamente la causa rossazzurra. Dopo il pesante 5-2 del “Partenio” di Avellino e, in generale, a causa della mancanza di gioco e risultati (fatta eccezione per la Coppa Italia), la decisione della società era ormai chiara: l’allontanamento di Lucarelli. A prendere per mano la panchina di Catania sarà ancora una volta Michele Zeoli, già chiamato a traghettare gli etnei nel passaggio di scambio di consegne tra Tabbiani e Lucarelli.

Catania, addio a Lucarelli: fatale il 5-2 di Avellino

Arrivato in rossazzurro con un contratto biennale con opzione per il terzo, Cristiano Lucarelli non sarà più l’allenatore del Catania. Una scelta fatta da ore da parte della dirigenza etnea che, con Vincenzo Grella in testa, ha deciso di cambiare ancora una volta panchina. Fatale la pesante sconfitta nell’infrasettimanale del girone C di Serie C dove, ad Avellino, il Catania ha perso 5-2. In generale, a Lucarelli viene contestata la mancanza di continuità, gioco e soprattutto di risultati, elemento chiave per una piazza come quella etnea.

Catania, Grella: “Apprezzata la franchezza di Lucarelli”

Con un lungo comunicato sui propri canali ufficiali, il Catania ha annunciato la decisione su Cristiano Lucarelli. “Catania Football Club comunica di aver interrotto il rapporto professionale con il responsabile tecnico della prima squadra Cristiano Lucarelli, con l’allenatore in seconda Richiard Vanigli, con il preparatore atletico Giuseppe Colombino e con l’allenatore dei portieri Pietro Spinosa“.

Successivamente, il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella spiega: “In mattinata ho incontrato Cristiano e abbiamo parlato a lungo del momento del Catania confrontandoci sulle ragioni di un rendimento altalenante, deludente in campionato e positivo in Coppa Italia alla luce dell’accesso alla finale. Ho apprezzato moltissimo la sua franchezza e la sua onestà intellettuale ma abbiamo constatato congiuntamente che non sussistono i presupposti per affrontare insieme le prossime sfide. Abbraccio e ringrazio per l’impegno profuso il mister e tutti i componenti del suo gruppo di lavoro. Renderemo nota a breve la nuova composizione dello staff tecnico della prima squadra”.

Catania, spazio a Michele Zeoli per il finale di stagione

Una volta aver ufficializzato l’addio di Cristiano Lucarelli, il Catania dovrebbe affidare la panchina a Michele Zeoli. Uomo di fiducia della dirigenza etnea ormai dall’anno scorso, Zeoli è pronto al ruolo di traghettatore da qui fino a fine stagione.