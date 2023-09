FOTO | Catania-Foggia 0-2, gli scatti più belli del “Massimino”

Il Catania di mister Tabbiani cade al "Massimino" contro il Foggia con due reti di scarto. Ecco le foto più belle del match.

I rossazzurri perdono la seconda gara tra le mura amiche del campionato contro un Foggia ben disposto tatticamente in campo e bravo a sfruttare le poche occasioni per portare a casa l’intera posta in palio.

La squadra di mister Tabbiani gioca bene, ma concretizza poco. Alle prime difficoltà la compagine etnea non dimostra la forza di agguantare il risultato, questo sembra emergere da queste prime partite stagionali.

A fine gara sono giunti alcuni fischi contro il tecnico etneo e la squadra, in una serata in cui c’erano tutti i presupposti per fare bene.

Tanto gioco e poca concretezza, con i soliti legni centrati che permettono alla squadra pugliese di sbancare il “Massimino”. Questa sarà una settimana impegnativa per Tabbiani che dovrà lavorare soprattutto sulla testa dei suoi ragazzi e trovare il giusto equilibro in campo. Guarda gli scatti più belli di Catania-Foggia 0-2 disputata nell’impianto di Cibali.

Foto a cura di Davide Anastasi