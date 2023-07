Catania, furto energia e occupazione suolo pubblico: 2 denunce

Per quanto riguarda i controlli alla circolazione stradale sono stati identificati 37 soggetti e controllati 18 veicoli

I carabinieri di Catania Piazza Dante, supportati dai colleghi della C.I.O. e dal personale del N.A.S., hanno denunciato una 53enne catanese per furto di energia elettrica. A seguito di un controllo al suo panificio in via Acquedotto Greco, hanno scoperto un allaccio dell’energia elettrica alla rete pubblica. Stessa sorte è toccata ad una 23enne di via del Velo, nella cui abitazione è stato rinvenuto un cavo collegato con un palo della corrente che la serviva illecitamente.

Le sanzioni

I militari hanno sanzionato il titolare di un panificio in via Pacini, al quale è stata comminata la multa di 1.500 euro in quanto sprovvisto dell’apposita documentazione attestante la tracciabilità degli alimenti presenti nel suo locale. I carabinieri hanno sequestrato 20 kili di prodotti da forno presenti sul posto. Inoltre, il controllo è proseguito in un bar di Piazza Dante, il cui titolare è stato sanzionato con una multa di 2.000 euro in quanto sprovvisto del piano di autocontrollo sanitario.

I controlli alla circolazione stradale

Per quanto riguarda, invece, i controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno identificato 37 soggetti e controllato 18 veicoli, con l’elevazione di 11 sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S., per un importo complessivo di 8.258 euro ed il sequestro di 3 autoveicoli sprovvisti di assicurazione (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente), colpendo, in particolare, quelle condotte di guida che possono creare un pericolo per la sicurezza pubblica.