Catania, giovane evade e ruba computer: arrestato

Un giovane evade dai domiciliari e ruba computer da una concessionaria di auto. Nella serata i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato in flagranza un 26enne paternese, pregiudicato, per furto ed evasione. I militari stavano all’interno della zona portuale e sono intervenuti in una concessionaria di mezzi ubicata in quel luogo. All’esterno dell’attività è stato fermato il ragazzo, già noto alle autorità, che stava trasportando un borsone tentando di scappare. Nella sacca si trovavano 2 computer portatili e 2 monitor. L’individuo aveva ottenuto il bottino forzando una porta d’ingresso della concessionaria. Il 26enne, riconosciuto dagli operanti, tra l’altro avrebbe dovuto permanere ai domiciliari. È emerso così che era arbitrariamente fuori dalla propria casa e che in maniera recidiva, tra febbraio e aprile del 2023, era già evaso altre volte. Il giovane è stato ricondotto nella propria casa ed è stato nuovamente sottoposto alla misura cautelare in atto.