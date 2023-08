Catania, Guardia di finanza intensifica controlli: raffica di sequestri

Nei principali mercati cittadini le Fiamme gialle hanno sequestrato 2.700 capi di abbigliamento e oltre 1.000 profumi illegali

Intensificati i controlli del territorio da parte dei militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Catania in occasione delle ferie estive. In particolare i controlli effettuati hanno riguardato 68 veicoli e 103 persone, consentendo, tra l’altro, il sequestro di 244 grammi di sostanze stupefacenti, con l’arresto in flagranza di un responsabile e la denuncia a piede libero di altri due per spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli nei principali mercati cittadini

Dieci persone sono state segnalate in Prefettura quali consumatori. Nei principali mercati cittadini le Fiamme gialle hanno sequestrato 2.700 capi di abbigliamento e oltre 1.000 profumi illegali, con la segnalazione di un ambulante alla Camera di commercio per violazione amministrativa delle norme in materia. Sono stati, infine, eseguiti decine di controlli amministrativi per verificare il rispetto della normativa in ambito fiscale/tributario. In quattro casi è stata rilevata l’omessa installazione del registratore di cassa.