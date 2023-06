Catania, il sindaco Trantino presenta la giunta: nomi e deleghe degli assessori

Le conferme e le sorprese. La Greca vicesindaco.

“Potremo sbagliare ma ci proveremo e faremo di tutto per riuscire”. Non nasconde la sua stanchezza, Enrico Trantino, mentre presenta gli assessori della sua Giunta a Catania. D’altronde, non deve essere stato semplice far quadrare il cerchio e smarcarsi quanto basta dalle richieste die partiti per dare vita alla squadra di governo. Che, se tutto andrà bene, dovrebbe arrivare fino al 2028.

Trantino presenta la Giunta di Catania

Fatto sta che, a meno di tre settimane dal voto amministrativo, Catania ha il suo governo. “Abbiamo una squadra che io considero all’altezza di ogni genere di sfida – dice Trantino. Che anticipa le domande dei cronisti sulle quote rosa, anzi sulla quapta rosa: in giunta siederà per il momento solo una donna. “Viviana Lombardo vale per due – sottolinea il primo cittadino che ricorda come Fratelli d’Italia abbia poco da riservare quote al genere femminile. “Abbiamo il presidente del consiglio donna e saranno 11 le consigliere comunali, rispetto alle 5 della passata consiliatura”. Un augurio a “lavorare tutti per stimolare maggior presenza femminile!, prima di presentare gli assessori.

I nomi e le deleghe della giunta comunale

Eccetto i nomi fatti già in campagna elettorale, sono poche le sorprese della giunta targata Enrico Trantino. La prima è la vicesindacatura al professor Paolo La Greca. Come anticipato dal Quotidiano di Sicilia, il docente e uomo di fiducia del primo cittadino entra nella squadra di governo e guadagna, oltre che la delega all’Urbanistica, Mobilità e Rapporti con l’Università anche la vicesindacatura.

In quota Forza Italia a trazione Falcone, è nominato Giovanni Petralia, neo eletto al consiglio comunale. Per lui, le deleghe alle Manutenzioni, Autoparco, Servizi Cimiteriali.

L’altra anima degli azzurri trova espressione nell’assessore Salvo Tomarchio, al quale vanno Ambiente, Ecologia, Parchi e Verde pubblico. In quota Dc entra l’ex assessore Stancanelliano, Giuseppe Marletta, che prende il posto dell’avvocato Chisari inizialmente designato. Per lui arriva la delega al Bilancio, Affari Legali, Partecipate, Patrimonio.

Al sammartiniano Andrea Guzzardi vanno le deleghe a Pubblica istruzione, edilizia scolastica, agricoltura, pesca e borghi marinari. Al collega d’area Giuseppe Gelsomino, invece, le Attività produttive.

Riprende le passate deleghe Alessandro Porto che torna alla guida della Polizia Municipale, della Protezione civile e guadagna la delega al Dissesto idrogeologico e all’Energia. Bruno Brucchieri, nominato in quota autonomista: per lui si spalancano le porte dei Servizi sociali, inclusione sociale, famiglia.

L’assessore della prima ora, Sergio Parisi, ritorna le Politiche comunitarie, che guidava con Pogliese e lo Sport. Guadagna anche i Lavori Pubblici.

Infine Viviana Lombardo: per lei la delega al Personale, sai Servizi informatici e alla digitalizzazione, pari opportunità e politiche giovanili.