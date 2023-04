Catania in attesa del nome per il centrodestra, De Luca: “Sarà un surrogato dei surrogati”

Dall'ipotesi Manlio Messina, alla vicenda Enzo Bianco: le previsioni di uno scatenato De Luca.

Il “surrogato dei surrogati”, probabile candidato sindaco per il centrodestra. E’ la previsione di Cateno De Luca in relazione al nome del candidato sindaco per la coalizione di governo che, su Catania, continua a non decidere. L’ipotesi Manlio Messina che, secondo qualcuno potrebbe pacificare gli animi ma secondo altri sarebbe molto lontana dalla realtà, non sembrerebbe percorribile nemmeno per l’ex sindaco di Messina. Secondo cui l’ex assessore regionale preferirebbe passeggiare tra le strade della Capitale.

De Luca e l’ipotesi Manlio Messina

“C’è questo tentativo di convincere il buon Manlio Messina a essere il candidato unico – sostiene Cateno De Luca – ma Manlio preferisce continuare a passeggiare lungo la via del Corso di Roma che cercare di fare il sindaco di Catania. Che è ovviamente è una cosa dura e seria. Questa è realmente la situazione, probabilmente si arriverà a un surrogato dei surrogati, che potrebbe essere Sergio Parisi, ma questo è un problema che non ci riguarda”.

Scateno De Luca e la vicenda Bianco

De Luca interviene anche sulla candidatura di Enzo Bianco, stoppata dalla Corte dei Conti che ne ha frenato la corsa alla quinta sindacatura. “Stiamo parlando di ambienti e di personaggi che sono i responsabili dello sfascio degli ultimi vent’anni – afferma il deputato regionale. E questo, purtroppo, lo certificano anche alcuni documenti e provvedimenti che hanno messo la parola fine a una serie di responsabilità. Ma rimangono sempre quelle politiche”.

De Luca e l’ipotesi Cancelleri “Mi auguro sia una boutade”

Commentando anche i rumors che vorrebbero l’ex sottosegretario pentastellato e vicino a Bianco, possibile candidato al posto dell’ex Ministro. “Giancarlo probabilmente vorrebbe imitarmi – commenta – ma non vorrei che si rivelasse una pessima imitazione. Mi auguro che sia solo una boutade e quindi rienbtri nei ranghi della persona sobria che conosco”.

L’appello ai catanesi

Un De Luca scatenato che ribadisce la volontà di distinguersi da chi ha governato prima la città, sia di destra che di sinistra, e di rinnovare completamente la classe politica catanese, portando avanti il suo progetto, e il suo candidato, il giovanissimo Gabriele Savoca. “Ai catanesi diciamo chiaramente che siamo distinti una volta da queste posizioni”.