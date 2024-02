Catania, insediato il CdA Ersu. Turano: “Diamo voce agli studenti”

Si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di Catania. Nominata dalla Giunta regionale Presieduta da Renato Schifani su proposta dell’assessore Mimmo Turano la dottoressa Rossana Signorino dirigente della Regione Siciliana.

Le dichiarazioni di Cantarella e Turano

Ad accogliere il nuovo CdA il direttore dell’ERSU, Salvatore Cantarella. “Con l’insediamento del CdA dell’Ersu di Palermo, di Catania, di Messina e di Enna, che stanno avvenendo in questi giorni, dopo la designazione dei presidenti da parte del governo regionale – dichiara l’assessore regionale dell’Istruzione, Mimmo Turano – si dà voce ai rappresentanti degli studenti e del mondo accademico siciliano, partecipando alla governance degli enti per il diritto allo studio universitario. La partecipazione democratica agli organismi da parte dei rappresentanti eletti rappresenta per il governo regionale un elemento di grande valore”.