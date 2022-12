Catania, la metro fino in aeroporto: il progetto illustrato alle commissioni

I dettagli tecnici del progetto sono emersi nel corso di una commissione congiunta, acon il dg di Fce e il Dirigente dell'Urbanistica.

Un altro passo in avanti per la mobilità sostenibile e per il turismo. Lo hanno definito così il presidente della decima commissione consiliare Urbanistica Manfredi Zammataro insieme al Collega Bartolo Curia presidente della terza commissione Trasporti riferendosi al progetto relativo alla realizzazione di una stazione della metropolitana nel parcheggio scambiatore di Fontanarossa.

I dettagli tecnici del progetto sono emersi nel corso di una commissione congiunta, alla presenza del Dirigente della direzione urbanistica del Comune di Catania Ing. Biagio Bisignani e del Direttore Generale della F.C.E. Ing. Salvatore Fiore , ove è stato analizzato il prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania dalla stazione centrale F.S. all’Aeroporto (tratta Stesicoro/Aeroporto – Lotto di completamento – Progetto in variante al P.R.G. vigente).

“Il progetto – dicono Zammataro e Curia – rappresenta un passo in avanti molto importante per il trasporto intermodale. Il nostro aeroporto, che si attesta su numeri sempre più elevati, rappresenta un volano per il turismo e per l’effervescenza commerciale della città e dell’intero sud est e ciò deve essere sostenuto da politiche oculate in termini di investimento per migliorare la mobilità da e per la stazione aeroportuale. In questo senso la presenza di una stazione metro all’interno del parcheggio intermodale Fontanarossa è un ottimo viatico per il futuro”.

“I lavori, il cui completamento è previsto entro il 2026, sono stati affidati con appalto integrato (ovvero il contraente deve realizzare la progettazione esecutiva e le opere) e con le altre e nuove stazioni metro si arriverà ad avere una rete di trasporto urbano ed extraurbano che porterà Catania ad essere una città con standard al pari delle concorrenti europee”, concludono i consiglieri.