Dagli spogliatoi al nuovo tabellone: come cambia il Massimino dopo il restyling

Chiarite tempistiche e modalità d’intervento dei lavori di riqualificazione dello stadio “Angelo Massimino”, la cui conclusione è prevista per febbraio del 2024

Lo stadio “Angelo Massimino” di Catania si rifà il look. Nel corso di un sopralluogo effettuato presso l’impianto di Piazza Spedini a beneficio degli operatori della stampa, sono stati chiariti tempi e modalità di realizzazione dei lavori attualmente in corso di svolgimento nel vecchio Cibali, lavori che si era aggiudicata lo scorso settembre, dopo apposita gara d’appalto, la S.c.s. Costruzioni Edili. Presenti per illustrare le modalità d’intervento l’ingegnere Grazia Scuto e l’architetto Melissa Duello della direzione lavori oltre al dirigente comunale Paolo Di Caro.

Lavori al Massimino: tempistiche e costi

Un iter amministrativo avviato nel dicembre del 2021 con la delibera di approvazione del progetto da parte della giunta comunale, proseguito con la pubblicazione della gara il 16 giugno del 2022 e culminato, il 21 settembre, con l’aggiudicazione dei lavori alla SCS Costruzioni Edili. Lavori che, iniziati ufficialmente il 17 novembre, è previsto siano ultimati nel febbraio del 2024: l’importo complessivo è di quasi sei milioni di euro (5.257.812,25 euro per l’esattezza), attinto da fondi comunitari, frutto della rimodulazione della programmazione del Patto per Catania, ora denominato Piano per lo sviluppo e la coesione. Se l’impianto è di proprietà del Comune, il Catania è naturalmente spettatore assai interessato di questi interventi. Una particolarità del piano d’azione è stata infatti quella di prevedere lo sviluppo dei lavori senza impedire la regolare disputa delle gare interne del Catania: circostanza questa che ha inciso inevitabilmente sul piano d’intervento. “I lavori sono stati pianificati in modo tale da non disturbare la regolare esecuzione delle partite”, ha detto l’ingegnere Scuto ai giornalisti. In effetti, alcuni degli interventi più corposi sono stati progettati per l’estate.

Dove si interverrà

Svelato il cronoprogramma dei lavori che comunque, è stato chiarito, è passibile di eventuali aggiornamenti. Già ultimati i lavori di sostituzione della grondaia e della nuova impermeabilizzazione del tetto per porre rimedio alle infiltrazioni d’acqua oltre alle opere di ripristino degli scarichi fognari, si sta attualmente lavorando sulla ristrutturazione del piano 3 della Tribuna A (uffici, tribuna stampa e box sponsor) e del piano T (area spogliatoi, comprensiva del rifacimento degli spogliatoi locali, ospiti e arbitri e hall). Iniziati anche gli interventi sul Cibalino, l’impianto presente alle spalle del Massimino: in questo caso si parla di sostituzione del manto erboso. Il periodo probabilmente più delicato, sotto il profilo degli interventi, sarà quello estivo. Per consentire, infatti, il regolare svolgimento delle gare interne del Catania al Massimino, una parte dei lavori è stata concentrata proprio nel periodo di pausa della stagione sportiva. È prevista nei mesi tra maggio e luglio la ristrutturazione delle tribune con la rimozione dei vecchi seggiolini e l’installazione dei nuovi anche nei settori dove in precedenza questi non erano presenti (due mesi almeno per la realizzazione), il rifacimento delle vetrate a bordo campo, la sostituzione delle panchine e la posa del nuovo tabellone luminoso che rimpiazzerà quello già esistente ma di fatto inutilizzabile ormai da anni. Particolare la questione legata al rifacimento del manto erboso dove, su espressa richiesta del Catania, si è modificato il piano d’azione: se prima era prevista la posa di un manto erboso misto naturale-erba sintetica, adesso è in programma l’installazione di un manto interamente in erba naturale. Sempre in estate è previsto poi il retopping della pista d’atletica: l’obiettivo è rendere accessibile e utilizzabile l’impianto entro l’inizio della nuova stagione, che vedrà il Catania di scena nel campionato di Serie C. A stagione già iniziata, invece, si prevede di portare a termine gli ultimi lavori, dall’impianto antincendio alla ristrutturazione dei servizi igienici fino alle opere di completamento collaudo (previste tra dicembre e giugno 2024)

Il Catania e la Poule Scudetto

Il campionato del Catania si avvia alla sua conclusione, ma resta l’appendice della Poule Scudetto: i rossazzurri giocheranno almeno una gara in casa (due in caso di qualificazione alla semifinale). A proposito del campo, l’inizio dei lavori è previsto per il mese di maggio, ma il Catania spera di poter giocare la prima gara interna della Poule Scudetto al Massimino. Molto dipenderà in questo senso dalla data della partita: se si dovesse giocare il 14 maggio, alla prima data disponibile, verosimilmente gli etnei potranno usufruire del Massimino. Ci risulta, in tal senso, che il Catania abbia già fatto richiesta per giocare la prima gara casalinga appunto il 14, ma servirà l’ok della Lega Dilettanti. Se gli etnei dovessero andare avanti nel torneo, per disputare la semifinale in casa invece dovranno invece giocoforza emigrare in un altro impianto. Ciò che più conta, però, per il club rossazzurro, è che lo stadio sia di nuovo utilizzabile in tempo per la prossima stagione, quella del ritorno nel professionismo.