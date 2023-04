Il Catania non sfata il tabù Sancataldese, al Massimino finisce con un pirotecnico 3-3

Il Catania pareggia all'incontro valido per la 31esima giornata di campionato: non bastano agli etnei l’autorete di Brumat ed i gol di Giovinco e Sarao.

Per la prima volta in stagione il Catania non vince una partita in casa. Un percorso sinora immacolato di vittorie, quello dei rossazzurri al Massimino (quindici nelle prime quindici) che si è interrotto contro la Sancataldese. In vantaggio di due reti a circa dieci minuti dal termine della partita, i rossazzurri si fanno raggiungere sul 3-3 nel finale dopo aver sprecato più volte il possibile poker.

Un finale di gara ricco di tensione tra le due squadre, proseguito peraltro oltre il triplice fischio dell’arbitro.

Si ferma a quattordici la striscia di vittorie consecutive della squadra di Ferraro.

In campo non ci sono sconti

Altro che aria da fine campionato. Entrambe le squadre hanno già raggiunto i rispettivi obiettivi, ma gli incroci precedenti non sono stati banali e, specie nella gara d’andata in campionato, in campo si è registrata una certa tensione tra giocatori e panchina. La partita dà in effetti l’impressione di portare con sé queste scorie del recente passato. Il Catania è colpito a freddo: al terzo minuto Baglione si inserisce in area praticamente indisturbato e trafigge Bethers con la difesa rossazzurra apparsa poco concentrata nella circostanza. Gli etnei non ci stanno e si riversano con rabbia nella metà campo avversaria: da una discesa di Chiarella al 19’ arriva il gol del pari, causato da una sfortunata deviazione del difensore Brumat. Ferraro nel frattempo perde Somma, che lascia il campo per infortunio.

Spettacolo di gol al Massimino

Nella ripresa si vedono giocate di pregevole livello tecnico di marca rossazzurra. La prima è quella di Giovinco. Il numero 32 prima si guadagna e poi calcia la punizione che porta in vantaggio i rossazzurri. A lungo ai margini del progetto tecnico di Ferraro in questa stagione, Giovinco ha atteso il suo momento con professionalità. Che finalmente è arrivato. Un gol se possibile ancora più bello lo realizza qualche minuto dopo Sarao con una bordata di sinistro, da posizione defilata, che non lascia scampo a Dolenti. Nel finale, che vede la presenza di un altro elemento poco impiegato come Litteri, gli etnei sfiorano più volte il poker.

Beffa finale

La partita sembra finita lì per il classico successo casalingo dei rossazzurri, ma nel giro di un paio di minuti sono gli ospiti a trovare clamorosamente il pari: prima segna Deiana, poi Bonanno per l’incredibile 3-3. Finisce così, con grande tensione in campo nel finale e scambio di colpi proibiti tra due squadre che di certo non si amano. Della stagione trionfale che si appresta a concludersi, la squadra di Infantino è l’unica a non essersi arresa alla marcia trionfale degli etnei in ben tre occasioni. Per il Catania, sfumato il record di vittorie di fila, rimane l’amaro in bocca per non aver portato a casa una vittoria praticamente già conquistata. Poco male però, perché il campionato degli etnei ha già abbondantemente detto quello che doveva dire.

CATANIA-SANCATALDESE 3-3

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Somma (dal 21’ De Luca), Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi (dal 56’ Giovinco), Vitale; Chiarella (dal 71’ Buffa), Sarao (dal 75’ Litteri), Russotto. All.: Ferraro.

Sancataldese (3-4-2-1): Dolenti; Brumat, Rechichi, Oppizzi (dal 67’ Deiana); Garzia (dal 61’ Cutrona), Incatasciato (dal 71’ Rodriguez), Calabrese, D’Agata; Zerbo (dall’82’ Tuccio), Baglione; Bonanno. All.: Infantino.

Marcatori: 3’ Baglione, 19’ aut. Brumat, 60’ Giovinco, 63’ Sarao, 84’ Deiana, 86’ Bonanno

Arbitro: Bianchi di Prato

Ammoniti: Sarao, Calabrese, Rizzo, Russotto

Simone Vicino