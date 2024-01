A Librino 64 nuovi alloggi popolari. Sunia: “Bene, ma non è sufficiente”

A marzo aprirà il cantiere per realizzare due palazzine. Al QdS interviene il Sunia, il sindacato degli inquilini della Cgil

CATANIA – Nuovi alloggi popolari a Catania. Aprirà infatti a marzo il cantiere per realizzare i due edifici di 32 alloggi ciascuno di edilizia economica e popolare: il quartiere prescelto è ancora una volta Librino. Le case sorgeranno infatti in viale Moncada 27, grazie al finanziamento ottenuto dall’amministrazione comunale etnea che, nel 2021, ha presentato il progetto per la “Realizzazione di interventi di edilizia sociale e rigenerazione urbana – Librino Città Moderna”, ammesso a finanziamento nell’ambito del Pnrr grazie al Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (Pingua).

Nuovi alloggi popolari a Librino

L’obiettivo dell’investimento, aggiudicato per 10 milioni di gara con una gara d’appalto a basa d’asta di 12,7 milioni di euro, è quello di costruire nuovi alloggi pubblici per ridurre le difficoltà abitative, riqualificando aree degradate e puntando alla sostenibilità e all’innovazione verde attraverso una nuova impostazione dell’edilizia popolare che sfrutta strumenti utili a garantire il benessere sociale e il decoro urbano.

Insomma, un’occasione unica per rispondere – seppur non totalmente – alle esigenze abitative di Catania. Come evidenzia il sindaco Trantino che, quando fu presentato il progetto, nel 2021, era titolare dell’assessorato ai Lavori pubblici. “Grazie all’impegno costante di tecnici e funzionari e l’indirizzo politico di Sergio Parisi che guida anche i lavori pubblici – sottolinea il primo cittadino – siamo riusciti ad appaltare due edifici di edilizia residenziale pubblica nel Piano di Zona di Librino costituiti da 32 alloggi ciascuno, per cui nel rispetto degli indirizzi del programma ministeriale, che coincidono con i nostri, non si avrà consumo di nuovo suolo”. Nel progetto è prevista anche la riqualificazione degli spazi esterni circostanti gli edifici di nuova realizzazione. L’intervento consiste, infatti, nella riconversione di due aree poste rispettivamente in adiacenze dei due edifici di progetto, nonché della riqualificazione e dell’ampliamento del parcheggio dei condomini.

Il Sunia saluta con soddisfazione gli interventi

Interventi che il Sunia, il sindacato degli inquilini della Cgil, saluta con soddisfazione, “Sebbene non si tratti di un progetto innovativo o di realizzazione di numerose case – si tratta di due palazzine di 8 piani con 32 alloggi per piano – siaamo contenti che si realizzino nuove abitazioni – commenta Agata Palazzolo, segretaria del Sunia di Catania -. Anche se avremmo preferito non si realizzassero a Librino, ma in altre zone della città che soffrono comunque di emergenza abitativa. In ogni caso, siamo felici anche per gli aspetti relativi all’efficienza energetica e alla riqualificazione delle zone adiacenti le costruzioni”.

Una buona notizia anche per il Sunia, dunque, che ricorda come siano oltre 6 mila le famiglie in graduatoria in attesa di una casa popolare. “Il numero degli alloggi ovviamente non è sufficiente – continua Palazzolo: ma è un inizio. Attendiamo ora di conoscere la sorte delle due Torri, quella di viale San Teodoro il cui iter per la riqualificazione sembrerebbe giunto al termine e presto dovrebbe andare in gara e quella di viale Pecorino di cui non sappiamo ancora nulla”. Si tratta delle famose Torri di 14 piani e 72 appartamenti per torre. “Ci piacerebbe avere notizie in merito – conclude Palazzolo – anche perché, per il 2024, con la fine del Reddito di cittadinanza e non solo, ci aspettiamo un aumento delle richieste”.