Diritto alla casa e periferie: Palazzolo confermata segretaria del Sunia Catania

L’elezione è avvenuta nel corso del congresso del sindacato degli inquilini tenutosi nel Salone Russo di Catania.

Agata Palazzolo è stata rieletta all’unanimità segretaria provinciale del SUNIA di Catania. L’elezione è avvenuta nel corso del congresso del sindacato degli inquilini tenutosi nel Salone Russo, al quale hanno partecipato, tra gli altri, la segretaria del Sunia Sicilia e del Sunia nazionale, Giusi Milazzo e la segretaria confederale della Cgil, Rosaria Leonardi.

Il congresso del Sunia

Il congresso dal titolo: “50 anni di lotte per il Diritto alla Casa e l’Affitto Sostenibile”, è stata l’occasione per fare un “Focus sulle periferie” e per affrontare temi cruciali sull’abitare come la “Riqualificazione delle periferie e del centro storico. PNRR, Emergenza Abitativa, Sfratti, Edilizia popolare, Edilizia privata”. Tra gli ospiti, il presidente dell’ I.A.C.P. di Catania, Angelo Sicali, il direttore dei Lavori Pubblici del Comune di Catania, Fabio Finocchiaro, il direttore I.A.C.P. di Catania, Patrizia Giambarveri, il docente di Professore Pianificazione Urbanistica UNICT, Filippo Gravagno, Sara Fagone del Comitato “Librino Attivo”, la responsabile del “Punto Luce Catania“, Agnese Gagliano.

Sunia Catania: la relazione di Palazzolo

“Per superare il grave disagio abitativo versato dai nostri concittadini si deve lavorare su due fronti-ha detto Agata Palazzolo nella sua relazione- Sul fronte economico occorre un intervento pubblico che vada a riorganizzare l’economia attraverso la regolarizzazione dei settore strategici con provvedimenti di carattere strutturale. Servirebbe, infatti, un mercato del lavoro più stabile per ridurre l’impatto dell’inflazione sui troppi lavoratori precari e con contratti a termine, invece nel nostro territorio si è verificata la crescita del lavoro povero che genera lavoratrici e lavoratori poveri e soprattutto colpisce giovani e donne creando forte insicurezza per il futuro. Sul fronte abitativo, occorre intanto un piano nazionale pluriennale per la realizzazione di alloggi di edilizia pubblica e sociale anche con l’obiettivo di calmierare i canoni del settore privato e una modifica alla legge sulle locazioni”.