Catania, pugni e minacce nei confronti della madre: arrestato 41enne violento

Nelle scorse ore, la polizia di Catania è intervenuta dopo una segnalazione in viale Mario Rapisardi. Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato una 76enne vittima dell’aggressione. Come raccontato, la violenza sarebbe a carico del figlio di 41 anni. Si tratta di una persona con precedenti penali e originario di Palermo.

Catania, donna denuncia il figlio per aggressione

Secondo le ricostruzioni, l’uomo avrebbe preso a calci e pugni la madre, facendola cadere a terra al termine di una lite a causa di futili motivi e non è stato un caso isolato. Per questo motivo, esausti e preoccupati dalle continue minacce e violenze fisiche, la donna e il fratello (zio dell’aggressore) hanno denunciato il tutto alle autorità.

Una volta verificate le segnalazioni, l’uomo è successivamente stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni e, ritenuto altamente pericoloso, è stato condotto in carcere.