Catania-Mariglianese 2-1, le immagini più belle dei tifosi al “Massimino” – FOTO

Le immagini più belle della vittoria del Catania di mister Ferraro contro la Mariglianese. Gli etnei proseguono la cavalcata verso la C. Guarda le immagini del successo degli etnei.

Il Catania SSD vince ancora battendo questa volta la Mariglianese, fanalino di coda del girone I di Serie D. Stadio Angelo Massimino stracolmo con più di 16.000 spettatori e, con la presenza del presidente Ross Pelligra, ai rossazzurri non sfugge la vittoria, che proseguono la loro marcia inarrestabile verso la serie C.

Un minuto di raccoglimento è stato osservato prima dell’inizio dell’incontro con le squadre schierate a centrocampo per ricordare le vittime del tremendo terremoto in Turchia.

Catania-Mariglianese, partenza choc

La squadra ospite non sfigura affatto davanti a una formazione tecnicamente più forte e, al 15esimo minuto, passa in vantaggio con la rete di Maydana.

Il Catania reagisce subito creando varie occasioni da rete e nei minuti di recupero del primo tempo gli etnei mandano in fumo un calcio di rigore con Lodi.

La rimonta degli etnei

Nella ripresa i rossazzurri partono forte pareggiando al 47esimo con Chiarella che dentro l’area di rigore anticipa l’uscita del portiere Cappa.

Sulle ali dell’entusiasmo il Catania costringe la Mariglianese nella propria metà campo e al 72esimo De Luca si presenta a tu per tu con Cappa che lo stende a terra: calcio di rigore trasformato da Sarno e risultato ribaltato. A fine gara solita festa sotto le curve aspettando nelle prossime gare la matematica promozione in serie C.