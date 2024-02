Catania: Mpa dona due giochi ai ragazzi dell’oratorio Salesiano San Filippo Neri

Un gesto di solidarietà volto all'integrazione scolastica e in tutti gli ambiti della vita quotidiana.

Mpa di Catania ha donato ai ragazzi dell’oratorio salesiano San Filippo Neri due giochi: un biliardino (calcetto) e un air hockey.

Entrambi sono stati acquistati con il ricavato della tombola di beneficenza del 2 gennaio scorso.

La consegna dei giochi

Alla consegna hanno partecipato il deputato regionale del Mpa, Giuseppe Lombardo, la coordinatrice del Mpa catanese, Pina Alberghina, il direttore dell’oratorio San Filippo Neri, Giuseppe Salamone, l’educatrice Carmen Schillirò e alcuni componenti del coordinamento comunale Mpa che hanno partecipato alla realizzazione dell’evento di beneficenza dello scorso gennaio.

Le parole di Alberghina

“Si tratta – ha detto Alberghina – di un piccolo gesto di solidarietà in un contesto, quello dei quartieri a rischio devianza minorile, a cui riteniamo fondamentale rivolgere attenzione con una politica di interventi che siano finalizzati non solo all’integrazione scolastica, presupposto ovviamente imprescindibile, ma anche all’inclusione in tutti gli ambiti della vita quotidiana”.