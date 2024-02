Catania: padrone aizza pitbull contro poliziotti, attimi di paura in un supermercato

Si tratta di un 39enne pregiudicato senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, gli agenti delle Volanti sono intervenuti in un supermercato lungo Corso Indipendenza a Catania. Quì è stata segnalata la presenza di un “clochard”, intento a importunare e impaurire la clientela dell’esercizio commerciale con il suo pitbull. Già noto per i suoi precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, in compagnia del proprio cane, al sopraggiungere della polizia l’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità, rivolgendo agli operatori frasi oltraggiose e aizzandogli contro l’animale. Considerata a quel punto la potenzialmente pericolosa situazione, quando gli agenti hanno estratto il teaser al solo scopo di scoraggiarlo, il malvivente si è dato alla fuga all’interno del supermercato.

Morso al ginocchio

Gli agenti hanno tentato nuovamente di calmarlo, ma il pitbull – aizzato nuovamente dal padrone – ha morso al ginocchio uno dei poliziotti. In breve tempo, sul luogo sono sopraggiunti altri agenti che sono riusciti faticosamente a convincerlo a calmare il cane e a seguirli. Ma la vicenda era ancora ben lungi dall’essere risolta, perchè fuori dal supermercato l’uomo ha tentato di nuovo di sottrarsi al controllo e scappare. E’ stato fermato solo dopo una colluttazione. Quindi è stato fatto salire sull’auto di servizio per ulteriori accertamenti presso gli uffici della Questura.

Calci e testate

Durante il tragitto l’ultimo atto. Ancora in preda all’agitazione, l’uomo ha iniziato a colpire con calci e testate il vetro posteriore dell’auto, danneggiandolo. Si tratta di un 39enne catanese, pregiudicato e senza fissa dimora, arrestato per resistenza, lesioni ed oltraggio a pubblico ufficiale. Il cane è stato affidate alle cure dei veterinari.