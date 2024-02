Tenta di svaligiare appartamento nel Ragusano: arrestato pregiudicato

Un uomo di 49 anni è stato arrestato dopo aver tentato di compiere un furto all'interno di un appartamento di Vittoria

La Polizia ha tratto in arresto un uomo, pregiudicato, che stava per mettere a segno il “colpo” all’interno di un appartamento di Vittoria, nel Ragusano.

Furto in appartamento a Vittoria

In particolare, nella mattinata di ieri, il personale della Squadra Volanti del commissariato di Vittoria è intervenuto in una abitazione ubicata in una zona centrale di Vittoria, a seguito di segnalazione di furto in atto pervenuta nella locale sala operativa. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti dopo aver notato una delle finestre dell’abitazione socchiusa, hanno trovato all’interno di essa un soggetto che stava commettendo un furto.

Ladro bloccato dagli agenti

L’uomo, prontamente bloccato dagli agenti con ancora la refurtiva in mano, è stato sottoposto a perquisizione personale che ha permesso di rinvenire, occultati all’interno di una borsa, numerosi monili in oro, ciondoli e orologi, provento del furto perpetrato all’interno dell’appartamento.

In considerazione di quanto accertato dagli operatori di polizia, il 49enne, noto pregiudicato locale con numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, è stato arrestato in flagranza per il tentativo di furto.