Catania, una via verde tra Librino, Monte Po e il Centro storico

Il direttore dell’Urbanistica comunale, Biagio Bisignani, spiega al QdS il progetto per realizzare una greenway che “ricucirà” la periferia sud-ovest della città lungo il corso del fiume Acquicella

CATANIA – Una Greenway. Una “via verde”, come preferisce definirla il direttore della Urbanistica del Comune di Catania, Biagio Bisignani che sorgerà tra Monte Po, Librino e arriverà fino al mare, collegando la periferia sudoccidentale della città con il centro. Prende corpo il Parco Monte Po – Vallone Acquicella, progetto nato dall’iniziativa di numerose associazioni che hanno immaginato un modo per realizzare una “ricucitura verde”, assecondando il corso del fiume, dei quartieri di Monte Po, S. Giorgio, Fossa Creta, Librino, Nesima, Acquicella, S. Cristoforo con il resto della città. E che hanno presentato un’ipotesi progettuale di parco urbano che “realizzi proprio una cerniera verde e di recupero e ripristino delle aree del fiume Acquicella” per complessivi 15,2 milioni di euro.

Prende corpo il Parco di Librino e Monte Po

“Abbiamo firmato la convenzione con la Lipu per la realizzazione del Parco di Librino e Monte Po – conferma Bisignani. Non si procederà esattamente con il progetto che ci è stato presentato perché non ci sono le risorse e poi noi non possiamo fare se non quello che rientra nei canali di finanziamento. Ma le associazioni – prosegue – ci aiuteranno nella coprogettazione, ci indicheranno quali sono le particolarità e le necessità e noi plasmeremo queste idee secondo le prerogative del Pnrr”.

Al quartiere di Librino sono stati destinati complessivamente 23,5 milioni di euro per la creazione di spazi sportivi e attrezzature, riqualificazione delle sezioni stradali, realizzazione di un parco urbano e ristrutturazione della scuola “Brancati”. Interventi che saranno armonici tra loro, come spiega il direttore dell’Urbanistica

“Saranno tutti interventi omogenei – afferma -. Stiamo cercando di fare sistema, in modo che quando predisporremo il Pug (Piano Urbanistico Generale n.d.a.), su questi elementi non dovremo più tornare perché già sono punti fissi, elementi cosiddetti invarianti, che chiunque altro un domani si troverà come struttura dell’esistente”.

Il Parco pronto nel 2026

L’orizzonte temporale è quello del 2026, quando anche la metropolitana arriverà in quella zona della città. “Lo stesso Parco di Librino previsto con i fondi del Pnrr tende ad accomunare le stazioni della metropolitana e a diventare la porta di ingresso di Catania”. Alla quale si accederà da viale Librino, che attraversa la Porta della Bellezza, “e che sarà completamente riqualificato fino in aeroporto. Così – conclude Bisignani – come viceversa, si potrà arrivare in centro dall’aeroporto proprio attraverso questo asse verde”.