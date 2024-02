Catania, Ross Pelligra nuovo proprietario del Perth Glory: è ufficiale

Dopo la nostra anticipazione, è arrivata l'ufficialità: il Pelligra Group ha acquistato il pacchetto di maggioranza del Perth Glory

Vi avevamo anticipato tutto già nella serata di ieri. Adesso l’operazione – come comunicato dalla A-League – è diventata ufficiale: il Pelligra Group ha acquisito la proprietà del Perth Glory, squadra che milita appunto nella Serie A australiana.

Le parole di Ross Pelligra: “Sport mia passione, vogliamo riportare il club in alto”

“La nostra prospettiva è quella di riportare il Glory ad essere uno dei club di riferimento del calcio australiano – le parole di Rosario Pelligra -. Lo sport è una mia grande passione e nel corso degli anni ho investito in altre società sportive in Australia ed in Italia. Ho visto quanto importante una società sportiva possa essere per la comunità – prosegue l’imprenditore siculo-australiano – Può avere un impatto potente e unificante e questo è ciò che vogliamo raggiungere qui a Perth. Ci sono tre pilastri verso cui vogliamo concentrarci in questa prima fase: riconetterci; guidare verso il successo e creare una sostenibilità di lungo termine”.

Da capire, considerate le voci che vorrebbero alla guida del club australiano Vincenzo Grella e Mark Bresciano, quali potrebbero essere e se ci saranno delle ripercussioni sul Catania FC.

