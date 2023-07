Catania, prostituzione in appartamenti del centro: sequestri

Scoperte case di prostituzione al centro di Catania. La Polizia ha sequestrato alcuni appartamenti in zona centrale.

Scoperte case di prostituzione al centro di Catania. La Polizia ha sequestrato alcuni appartamenti posti in via Milano e in via Bologna. Sono indagati 5 incensurati ovvero G. C. S. (catanese di 55 anni e proprietario), F. L. (dominicana di 50 anni), F. C. (argentina di 20 anni) nonché F. O. G. e H. R. A. B. (dominicane rispettivamente di 34 e 60 anni). Sono emersi gravi indizi di esercizio di casa di prostituzione e favoreggiamento della prostituzione. Non sarebbe stato configurato il reato di sfruttamento poiché il corrispettivo percepito dai coinvolti sembrerebbe correlato a un canone giornaliero di sub-locazione di 50 euro al giorno e non al numero di prestazioni sessuali consumate dalla prostitute ospitate di volta in volte. Registrato un numero importante di clientela maschile. Il proprietario pare che fosse consapevole dell’attività di prostituzione e avrebbe anche tratto un profitto da ciò.