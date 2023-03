Catania, riprendono i lavori sulla Rotolo/Ognina: termine fissato a giugno

Riprenderanno domani i lavori a Catania sulla via di fuga Rotolo/Ognina: prevista la presenza del Commissario Straordinario Mattei

Venerdì 3 marzo, alle ore 10,30, il Commissario Piero Mattei con le altre rappresentanze istituzionali del Comune di Catania, si recherà nei pressi della rotatoria di Ognina sulla Circonvallazione, per la ripresa dei lavori di abbattimento del muro di contenimento del vecchio pilone del dismesso cavalcavia di Rfi. Un intervento necessario per rendere utilizzabile la prima delle due corsie della via di fuga Rotolo/Ognina, un’opera di protezione civile la cui realizzazione nel corso degli anni ha avuto un percorso tormentato. L’obiettivo è creare un collegamento diretto tra la circonvallazione e il tratto finale di via del Rotolo, alleggerendo il flusso veicolare su piazza Mancini Battaglia, con lavori che secondo i tecnici dovrebbero completarsi prima dell’estate con l’apertura della prima corsia veicolare. Oltre a questa iniziativa, il Commissario Mattei illustrerà gli altri progetti per il completamento della seconda corsia di via del Rotolo e le prospettive per il recupero di quel tratto del lungomare.