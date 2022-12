Catania, continuano le riprese de “L’arte della Gioia”. Cavalli e carrozze in piazza Duomo – VIDEO

Continuano a Catania le riprese della serie tv "L'arte della Gioia" incentrata su Goliarda Sapienza. La città etnea trasformata in set.

Proseguono a Catania le riprese de “L’arte della gioia”, la serie televisiva diretta da Valeria Golino e incentrata su Goliarda Sapienza.

Per l’occasione le vie del centro storico catanese sono state catapultate in un’atmosfera da primo Novecento con la presenza di carrozze, cavalli, bancarelle e abiti tipici del periodo.

La serie tv è una produzione Ht Film, per Sky, che si avvale della collaborazione della Catania Film Commission del Comune.

Dopo avere affollato ieri via Crociferi, perla del Barocco catanese, oggi le riprese si sono spostate in piazza Duomo, ai piedi della scenografica Cattedrale di Sant’Agata.

Non mancano i curiosi che si avvicinano di tanto in tanto per ammirare uno spicchio di Catania tanto insolita quanto affascinante.